Daniil Medvedev heeft in de aanloop naar Wimbledon laten zien dat het met zijn vorm wel goed zit. De nummer twee van de wereld schreef zaterdag het ATP-toernooi op Mallorca op zijn naam.

Medvedev rekende in de finale overtuigend af met de Amerikaan Sam Querrey: 6-4 en 6-2. De Rus besliste de partij op het Spaanse gras in iets meer dan een uur.

Voor Medvedev betekende de titel zijn tweede van dit jaar, nadat hij in maart ook al de sterkste was op het hardcourt in Marseille. In totaal heeft hij nu elf toernooizeges op zijn palmares staan.

De 25-jarige Medvedev bereidde zich op Mallorca voor op Wimbledon, dat maandag van start gaat. Hij speelt in de eerste ronde van het Grand Slam-toernooi in Londen tegen de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP-45).

Bij zijn vorige drie deelnames aan Wimbledon kwam Medvedev nooit verder dan de derde ronde. Eerder dit jaar haalde hij de finale van de Australian Open, waarin Novak Djokovic te sterk was.

In het Britse Eastbourne eiste Alex de Minaur de titel voor zich op. De 22-jarige Australiër klopte het twee jaar jongere Amerikaanse talent Sebastian Korda, de zoon van voormalig Grand Slam-winnaar Petr Korda, met 4-6, 6-4 en 7-6 (5). De Minaur, de mondiale nummer achttien, pakte de vijfde titel in zijn loopbaan.

Jelena Ostapenko won het toernooi in Eastbourne. Jelena Ostapenko won het toernooi in Eastbourne. Foto: AFP

Ook Kerber en Ostapenko succesvol

Bij de vrouwen reizen Angelique Kerber en Jelena Ostapenko met een titel af naar Wimbledon. Kerber veroverde in eigen land de titel bij het grastoernooi in Bad Homburg en Ostapenko triomfeerde in Eastbourne.

Kerber was in de finale met 6-3 en 6-2 te sterk voor de Tsjechische Katarina Siniaková. De Duitse won haar eerste toernooi sinds haar titel op Wimbledon in 2018. In totaal staan er nu dertien toernooizeges op haar erelijst.

In Eastbourne besliste Ostapenko het Baltische onderonsje met de Estse Anett Kontaveit in haar voordeel: 6-3 en 6-3. De Letse, die in 2017 Roland Garros won, boekte haar vierde toernooizege in haar carrière.