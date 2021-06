Roger Federer weet nog altijd niet of hij deze zomer mee wil doen aan de Olympische Spelen. De 39-jarige Zwitser wil zijn deelname in Tokio laten afhangen van zijn fysieke gesteldheid na Wimbledon, dat maandag begint.

"De manier waarop ik hier speel, zal een grote invloed hebben op mijn beslissingen in de toekomst", zei Federer in Londen volgens de Zwitserse krant Aargauer Zeitung. "Ik wil graag naar de Spelen en speel het liefst nog zo veel mogelijk toernooien, maar de situatie is niet zo eenvoudig als vroeger. Nu ik ouder ben, moet ik selectiever zijn."

Federer speelt op Wimbledon pas zijn vijfde toernooi sinds de Australian Open van 2020. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar maakte in maart in Doha zijn rentree, nadat hij zich vorig jaar twee keer moest laten opereren aan zijn knie.

De huidige nummer acht van de wereld maakte tot dusver nog geen geweldige indruk. Op Roland Garros liet Federer wel sporen van zijn oude topniveau zien, maar na het bereiken van de vierde ronde besloot hij zich terug te trekken om zijn lichaam te sparen.

Roger Federer beslist pas na Wimbledon of hij deze zomer naar Tokio gaat voor de Olympische Spelen. Foto: AFP

Federer ondanks teleurstelling in Halle positief gestemd

Op het grastoernooi van Halle, dat hij in het verleden al tien keer won en als voorbereiding op Wimbledon geldt, werd Federer vorige week verrassend al in de tweede ronde uitgeschakeld door het Canadese talent Félix Auger-Aliassime (6-4, 3-6 en 2-6).

"Het was belangrijk om die wedstrijd goed te evalueren, maar ook om er niet te lang bij stil te staan en weer vooruit te kijken", aldus Federer. "Na Halle heb ik vier dagen vrijaf genomen. Sinds dinsdag ben ik in Londen en heb ik goed kunnen trainen. Ik ga Wimbledon volledig relaxed in."

Bij de laatste editie van Wimbledon in 2019 haalde Federer de finale en kreeg hij twee matchpoints tegen Novak Djokovic, maar ging hij alsnog ten onder. Federer staat er nu weliswaar iets minder voor, maar de achtvoudig Wimbledon-winnaar is onverminderd positief over zijn kansen.

"Mijn verwachtingen zijn altijd hoog, anders zou ik hier niet in actie komen. Als ik eenmaal op gang ben, zal ik alleen maar beter worden en krijg ik alleen maar meer geloof in wat ik zou kunnen bereiken", aldus Federer. De Zwitser neemt het in de eerste ronde op tegen de Fransman Adrian Mannarino, de nummer 42 van de wereld.