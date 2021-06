Kiki Bertens begint haar laatste Wimbledon met een partij tegen de Oekraïense Marta Kostyuk. Tallon Griekspoor wacht in de eerste ronde een krachtmeting met de mondiale nummer zes Alexander Zverev, zo wees de loting vrijdag uit.

De achttienjarige Kostyuk staat voor haar debuut op Wimbledon, maar maakte onlangs op Roland Garros een goede indruk door de achtste finales te bereiken. Dat was direct haar beste resultaat op een Grand Slam-toernooi in haar nog prille carrière.

Bertens maakte vorige week bekend dat ze na dit seizoen een punt achter haar loopbaan zet en doet zodoende voor de laatste keer mee aan Wimbledon. De 29-jarige Westlandse bereidde zich deze week op het grastoernooi in Eastbourne voor op het Grand Slam-toernooi, maar ze werd direct uitgeschakeld door Shelby Rogers.

Naast door Bertens wordt Nederland in het vrouwenenkelspel vertegenwoordigd door Arantxa Rus (WTA-84) en Lesley Pattinama-Kerkhove (WTA-175), die zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema wist te plaatsen. Met Pattinama-Kerkhove zal Bertens ook dubbelen in Londen.

Rus heeft het niet getroffen bij de loting. De dertigjarige Zuid-Hollandse wacht in de eerste ronde een krachtmeting met Maria Sakkari. De 25-jarige Griekse bezet de achttiende plek op de wereldranglijst en bereikte vorige maand nog de halve finales van Roland Garros. De tegenstander van qualifier Pattinama-Kerkhove is nog niet bekend.

Van de Zandschulp neemt het op tegen qualifier

Bij de mannen vaardigt Nederland met Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor twee tennissers af. Griekspoor won al zijn drie wedstrijden in het kwalificatietoernooi en maakt zijn debuut op Wimbledon, maar moet van goeden huize komen om de tweede ronde te bereiken. De nummer 124 van de wereld begint namelijk tegen Zverev.

De 24-jarige Duitser is momenteel de nummer zes van de wereld, al boekte hij in het verleden geen grote successen op Wimbledon. 'Sascha' kwam nooit verder dan de vierde ronde (2017) en werd bij de vorige editie in 2019 al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Tsjech Jirí Veselý.

Van de Zandschulp verloor donderdag zijn beslissende kwalificatieduel, maar mag door de afmelding van Dominic Thiem als lucky loser meedoen aan het hoofdtoernooi. De Veenendaler, die op Roland Garros dit jaar de tweede ronde haalde, treft in de eerste ronde de Franse qualifier Grégoire Barrère (ATP-133).

Wereldranglijstaanvoerder en titelverdediger Novak Djokovic begint Wimbledon met een partij tegen de negentienjarige Engelsman Jack Draper, die op basis van een wildcard meedoet.

Roger Federer, die bij de laatste editie in 2019 een zenuwslopende finale van Djokovic verloor, treft Adrian Mannarino. Rafael Nadal meldde zich af voor Wimbledon, dat zondag begint en tot en met zondag 11 juli duurt.