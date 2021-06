Titelverdediger Simona Halep is toch niet fit genoeg om mee te doen aan Wimbledon. De Roemeense heeft nog te veel last van een kuitblessure die ze in mei opliep.

De 29-jarige Halep raakte in de tweede ronde van het graveltoernooi in Rome geblesseerd. De nummer drie van de wereld moest zich daarna afmelden voor Roland Garros, maar ze reisde onlangs wel naar Engeland af in de hoop dat ze fit genoeg zou kunnen zijn om haar titel op Wimbledon te verdedigen.

Vlak voor de start van de loting maakte de organisatie bekend dat Halep toch verstek moet laten gaan op het heilige gras van Londen. De tweevoudig Grand Slam-winnares was twee jaar geleden bij de vorige editie van Wimbledon in de finale te sterk voor Serena Williams.

Halep is niet de eerste wereldtopper die op het derde Grand Slam-toernooi van het jaar schittert door afwezigheid. Naomi Osaka besloot ook niet mee te doen, in navolging van de controverse die haar mediaboycot en terugtrekking op Roland Garros opleverde.

Met Kiki Bertens, Arantxa Rus en Lesley Pattinama-Kerkhove doen er drie Nederlandse vrouwen mee in het enkelspel van het hoofdtoernooi. Bij de mannen wordt Nederland vertegenwoordigd door Botic van de Zandschulp (lucky loser) en Tallon Griekspoor.

Wimbledon gaat maandag van start en duurt tot en met zondag 12 juli.