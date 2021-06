Voor het eerst in jaren begint Kiki Bertens zonder een zware last op haar schouders aan Wimbledon. De afzwaaiende Nederlandse laat zich in Londen voor de laatste keer zien op het 'heilige gras', dat ze in haar loopbaan meer dan eens vervloekte. "De verwachtingen zijn bijgesteld, ook bij mezelf."

Ze sprong nog net geen gat in de lucht, maar Bertens oogde vorige week in Etten-Leur bevrijd toen ze aankondigde na dit seizoen te stoppen. Verlost van de verwachtingen van de buitenwacht, verlost van de druk die ze zichzelf zo vaak oplegt. Zelfs op Wimbledon, misschien wel haar laatste en minst favoriete Grand Slam-toernooi, hoopt ze een beetje te kunnen genieten.

"Misschien wordt dit inderdaad wel het eerste jaar dat ik gras niet ga haten", beaamde de 29-jarige Bertens lachend, toen ze een vraag kreeg over haar verhouding met het gras. "Het zal vast niet alleen maar lachen worden, maar ik ga er wel met een positieve mindset in. Hopelijk kan ik voor een mooi einde zorgen, want tennis heeft me veel gebracht. Dat mag niet op een vervelende manier eindigen."

Haar eerste toernooi op gras dit jaar verliep niet al te best. Bertens speelde dinsdag in het winderige Eastbourne veel te wisselvallig en verloor in twee sets van de Amerikaanse Shelby Rogers, de nummer 47 van de wereld. Het aantal zeges van Bertens dit jaar staat daardoor nog altijd op twee, uit acht wedstrijden.

Kiki Bertens voelt een last van haar schouders vallen nu ze bekend heeft gemaakt na dit seizoen te stoppen. Kiki Bertens voelt een last van haar schouders vallen nu ze bekend heeft gemaakt na dit seizoen te stoppen. Foto: Getty Images

'De verwachtingen van de media zullen ook lager zijn nu'

Met één wedstrijd op gras in de benen, de teleurstellende optredens van dit jaar en de kwetsbare achillespees als zwaard van Damocles boven haar hoofd, lijken de kansen van Bertens op Wimbledon niet bepaald groot. Bij zes van haar zeven eerdere deelnames haalde ze de vierde ronde niet eens, al was er in 2018 een zeer verrassende kwartfinaleplaats.

"Nu ik heb verteld dat ik stop, hoop ik dat ik de komende toernooien iets relaxter kan zijn", zei Bertens in Etten-Leur met een lichte snik in haar stem, waarmee de voormalige nummer vier van de wereld nog maar eens liet zien hoe ze de afgelopen jaren heeft geworsteld met alle verwachtingen.

"De druk van de media zal ook minder zijn. Ik wil absoluut niet zeggen dat ik van jullie veel druk heb ervaren, maar de verwachtingen zijn nu wel bijgesteld. Uiteindelijk is de druk die ik mezelf opleg de grootste uitdaging in mijn carrière geweest. Die lat ligt nu lager en dus hoop ik het toernooi relaxter te benaderen en op een leuke manier."

Prestaties Bertens op Wimbledon 2012: Tweede ronde

2013: Eerste ronde

2015: Eerste ronde

2016: Derde ronde

2017: Eerste ronde

2018: Kwartfinales

2019: Derde ronde

'Iedereen moet maar voor de tv gaan zitten'

Bertens, die in Londen ook gaat dubbelen met landgenote Lesley Pattinama-Kerkhove, zal het op haar laatste Wimbledon zonder steun van haar familie moeten doen. Door de quarantaineplicht in het Verenigd Koninkrijk zitten er straks vooral Britse tennisfans op de tribune.

"Dan moet iedereen maar massaal voor de televisie gaan zitten", grapte Bertens, die op de Olympische Spelen ook geen Nederlandse steun heeft. "Het was natuurlijk leuker geweest om af te sluiten op een toernooi waar mijn familie bij had kunnen zijn, zoals Rosmalen. Maar dat kan geen reden zijn om je carrière maar een vervolg te blijven geven. En misschien kan mijn familie straks wel naar de VS."

Het is nog maar de vraag of Bertens na de Spelen meedoet aan de US Open, of dat ze in Tokio de laatste wedstrijd uit haar carrière speelt. Alles hangt af van hoe haar gekwetste achillespees zich houdt. Pijn of niet: deelname aan de Olympische Spelen, waar ze sowieso zal singelen en dubbelen (met Demi Schuurs), komt niet in gevaar.

"Ik verwacht niet dat de pijn ineens heel veel erger gaat worden dan het geweest is. Je weet ook dat dit de laatste maanden zijn. De Spelen worden mogelijk mijn laatste toernooi, dus ik kan dan alles geven en pushen. Het belangrijkste is dat pees er goed uit ziet. En desnoods gooien we er weet ik veel hoeveel pijnstillers in."

Bertens begint Wimbledon met een wedstrijd tegen de Oekraïense Marta Kostyuk, de nummer 67 van de wereld. Het achttienjarige talent bereikte onlangs op Roland Garros de vierde ronde.