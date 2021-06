Botic van de Zandschulp mag toch deelnemen aan het hoofdtoernooi van Wimbledon. De organisatie heeft donderdag laten weten dat de Veenendaler zich als een zogenoemde lucky loser heeft geplaatst. Hij maakt daardoor zijn debuut op het heilige gras in Londen.

Eerder op de dag verloor de 25-jarige Van de Zandschulp nog in de derde kwalificatieronde in vier sets van de Argentijn Marco Trungelliti, 3-6, 6-4, 6-7 (5), 5-7.

Een paar uur na de uitschakeling van Van de Zandschulp meldde Dominic Thiem zich vanwege een polsblessure af voor het Grand Slam-toernooi in Londen. De opengevallen plek van de nummer vijf van de wereldranglijst werd vervolgens toegekend aan Van de Zandschulp, die drie weken geleden nog tot de tweede ronde op Roland Garros reikte.

Door het toegangsbewijs van de Veenendaler is Nederland met twee tennissers vertegenwoordigd in het enkelspel bij de mannen. Tallon Griekspoor bereikte donderdag op eigen kracht het hoofdtoernooi door de achttienjarige Brit Arthur Fery in een vijfsetter te verslaan.

Lesley Pattinama-Kerkhove drong eveneens door tot het hoofdtoernooi. De 29-jarige speelster versloeg in drie sets de Duitse Jule Niemeier en doet daardoor voor de tweede keer meer aan Wimbledon, waarvoor tophonderdspelers Kiki Bertens en Arantxa Rus zich automatisch hebben geplaatst. Het toernooi gaat maandag van start.