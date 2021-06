Dominic Thiem heeft zich donderdag teruggetrokken voor Wimbledon. De huidige nummer vijf van de wereldranglijst heeft dinsdag bij het ATP-toernooi in Mallorca een blessure aan zijn rechterpols opgelopen en is enkele weken uitgeschakeld.

De 27-jarige Thiem blesseerde zich in de openingspartij tegen Adrian Mannarino. Bij een 5-2-voorsprong in de eerste set gaf hij op. Het was zijn eerste grastoernooi in twee jaar tijd. Volgens zijn arts is hij ongeveer vijf weken uitgeschakeld.

Thiem is dit seizoen nog ver verwijderd van zijn topniveau. De Oostenrijker werd in januari bij de Australian Open al uitgeschakeld in de vierde ronde, terwijl drie weken geleden op Roland Garros de eerste ronde al zijn eindstation was. In 2018 en 2019 was hij nog verliezend finalist in Parijs.

Vorige week maakte Thiem bekend dat hij in navolging van Rafael Nadal niet zou meedoen aan de Olympische Spelen. De winnaar van de US Open van vorig jaar verwacht dat hij niet in topvorm is in Tokio en meldde zich af.

Gravelspecialist Thiem kan niet de beste cijfers overleggen op Wimbledon. Zijn beste prestatie is de vierde ronde in 2017. Bij de laatste twee edities op het heilige gras in Londen sneuvelde hij al in de eerste ronde.

Wimbledon gaat maandag van start. Naast Thiem doet Nadal niet mee. De Spanjaard, die het Grand Slam-toernooi twee keer won, moet herstellen van het voor hem teleurstellend verlopen Roland Garros, waarin hij in de halve finale verloor van Novak Djokovic. Vijfvoudig Wimbledon-kampioen Djokovic is wel van de partij in Londen.