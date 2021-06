Tallon Griekspoor maakt volgende week zijn debuut op Wimbledon. De Haarlemmer voltooide in de beslissende kwalificatieronde een fraaie comeback tegen de Brit Arthur Fery en won na een zinderende vijfsetter met 3-2.

De 24-jarige Griekspoor begon slecht aan zijn partij tegen de zes jaar jongere Fery en kwam in zijn derde servicegame in de de eerste set al op een break achterstand. Fery verzilverde het punt (4-6), waarna de tweede set ook eenvoudig naar de Brit ging (3-6).

In de derde set vocht Griekspoor voor zijn laatste kans en brak hij de thuisspeler in zijn eerste servicegame. De Haarlemmer wist de voorsprong echter niet over de streep te trekken. Fery kwam terug tot 4-4, maar Griekspoor won de set alsnog door de beslissende tiebreak met 7-5 te winnen.

De nummer 124 op de wereldranglijst, die begeleid wordt door oud-prof Raemon Sluiter, trok vervolgens in de vierde set opnieuw in een tiebreak aan het langste eind (7-6 (5)) en voltooide zijn inhaalrace met een knappe 6-2 in de vijfde en beslissende set.

Het is voor het eerst dat Griekspoor tot het hoofdtoernooi van Wimbledon reikt. In 2019 strandde hij in de tweede kwalificatieronde. Vorig jaar maakte hij zijn Grand Slam-debuut bij de Australian Open, waarin hij in de eerste ronde werd uitgeschakeld door Taylor Fritz. Het was tot dusver zijn enige optreden in het hoofdtoernooi van een Grand Slam.

Botic van de Zandschulp is ook nog actief in het kwalificatietoernooi op Wimbledon. De Veenendaler speelt momenteel tegen de Argentijn Marco Trungelliti. Robin Haase werd woensdag in de tweede kwalificatieronde uitgeschakeld door de Pool Kamil Majchrzak.

Bij de vrouwen mag Lesley Pattinama-Kerkhove hopen op haar tweede deelname aan Wimbledon. De Zeeuwse is nog maar één zege verwijderd van het hoofdschema en staat momenteel op de baan tegen de Duitse Jule Niemeier. Kiki Bertens en Arantxa Rus hebben zich als tophonderdspelers automatisch geplaatst voor Wimbledon, dat maandag van start gaat.