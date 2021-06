Andy Murray gaat zijn olympische titel in het enkelspel verdedigen. De 34-jarige Schot zal volgende maand op de Spelen in Tokio ook in actie komen in het dubbelspel.

Murray veroverde in 2012 in Londen en in 2016 in Rio de Janeiro olympisch goud in het enkelspel. Hij versloeg in 2012 in de finale Roger Federer in drie sets en in 2016 in de eindstrijd Juan Martín del Potro in vier sets.

De voormalig nummer één van de wereld, die in 2012 de US Open won en in 2013 en 2016 Wimbledon, is in Tokio niet favoriet voor olympisch goud. Hij kwakkelde de afgelopen jaren met blessureleed, waardoor hij is afgezakt naar de 119e plaats op de ATP-ranking.

In het dubbelspel in Tokio treedt Murray aan met Joe Salisbury. Bij de vrouwen nemen Johanna Konta en Heather Watson namens Groot-Brittannië deel aan zowel het enkel- als dubbelspel.

Niet alle wereldtoppers doen mee aan de Spelen. Zo hebben Rafael Nadal en Dominic Thiem zich al afgemeld vanwege een blessure en twijfelt Novak Djokovic nog, omdat hij alleen zijn opwachting wil maken als er publiek welkom is, iets wat nog altijd onduidelijk is.

De Spelen in Tokio beginnen op 23 juli en eindigen op 8 augustus. Het grootste sportevenement ter wereld had vorig jaar al moeten plaatsvinden in Japan, maar werd toen met een jaar uitgesteld vanwege de coronacrisis.