Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn nog maar één overwinning verwijderd van hun debuut op Wimbledon. Beide tennissers wonnen woensdag in Londen overtuigend hun tweede kwalificatiewedstrijd. Robin Haase werd uitgeschakeld.

Van de Zandschulp versloeg de Turk Altug Celikbilek in iets meer dan een uur met 6-2 en 6-3. In de laatste ronde treft hij de Braziliaan Thiago Seyboth Wild of Marco Trungelliti uit Argentinië.

De 25-jarige Van de Zandschulp maakte begin dit jaar op de Australian Open zijn Grand Slam-debuut. Hij strandde in Melbourne in de eerste ronde, om het vervolgens op Roland Garros tot de tweede ronde te schoppen.

De 24-jarige Griekspoor leverde tegen de Japanner Shintaro Mochizuki zelfs maar één game in (6-0 en 6-1). De nummer 124 van de wereld had slechts drie kwartier nodig om de overwinning binnen te slepen.

Om een plaats in het hoofdtoernooi af te dwingen moet Griekspoor in de laatste ronde afrekenen met de winnaar van de partij tussen de Australiër Matthew Ebden en de Brit Arthur Fery.

Haase kan zijn twaalfde deelname op Wimbledon vergeten. De 34-jarige Hagenaar, weggezakt naar de 214e plaats op de wereldranglijst, verloor met 7-6 (5), 6-7 (4) en 4-6 van de Pool Kamil Majchrzak.

Hogenkamp strandt in tweede ronde kwalificaties

Ook Richèl Hogenkamp redde het niet. De Nederlandse verloor in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi in twee sets van Rebecca Sramkova: 6-7 (2) en 4-6.

De 29-jarige Hogenkamp kwam in de eerste set nog een break voor, maar was vervolgens kansloos in de tiebreak. De Doetinchemse kon het tij ondanks drie breaks in de tweede set niet meer keren.

Voor Indy de Vroome was de tweede ronde in de kwalificaties eveneens het eindstation. De Russische Anna Kalinskaya was met 6-3 en 6-2 te sterk voor de Brabantse. Lesley Pattinama-Kerkhove komt later op de avond nog in actie.