Richèl Hogenkamp is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van Wimbledon te bereiken. De Nederlandse verloor woensdag in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi in twee sets van Rebecca Sramkova: 6-7 (2) en 4-6.

De 29-jarige Hogenkamp kwam in de eerste set nog een break voor, maar was vervolgens kansloos in de tiebreak. De Doetinchemse kon het tij ondanks drie breaks in de tweede set niet meer keren.

Hogenkamp deed twee keer mee aan het hoofdtoernooi van Wimbledon. In 2015 bereikte ze in Londen nog de tweede ronde.

Robin Haase, Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Indy de Vroome en Lesley Pattinama-Kerkhove komen woensdag nog in actie in de tweede ronde van de kwalificaties.