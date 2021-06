De Oekraïense tennisster Dayana Yastremska mag per direct weer in actie komen. Het 21-jarige talent werd begin dit jaar door de internationale tennisfederatie ITF voorlopig geschorst vanwege een positieve dopingtest, maar die schorsing is dinsdag opgeheven.

Yastremska werd vorig jaar november positief getest bij een controle buiten wedstrijden om. In haar urine werd de verboden anabole steroïde mesterolone aangetroffen, dat op de dopinglijst staat.

Als gevolg van de positieve test legde de ITF de huidige nummer 37 van de wereld een voorlopige schorsing op, maar daartegen tekende ze beroep aan. Volgens het tennistalent ging het bij haar om een lage dosis mesterolone en had ze het middel vermoedelijk per ongeluk binnengekregen.

De tennisbond wees het beroep af, waardoor de schorsing gehandhaafd bleef. Een onafhankelijk antidopingtribunaal stelt nu vast dat ze "geen schuld of nalatigheid droeg voor de overtreding", waardoor de voorlopige schorsing met onmiddellijke ingang is opgeheven.

Yastremska maakte in 2016 op vijftienjarige leeftijd haar debuut op het hoogste niveau. Ze won in haar loopbaan tot nu toe drie WTA-toernooien: in Hongkong, het Thaise Hua Hin en in het Franse Straatsburg. Op de Grand Slams is de vierde ronde van Wimbledon in 2019 haar beste resultaat.

In 2019 mocht Yastremska meedoen aan de WTA Elite Trophy, het toernooi voor de twaalf hoogst geplaatste speelsters die zich niet weten te plaatsen voor WTA Finals. Ze verloor toen van onder anderen Kiki Bertens.