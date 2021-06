Kiki Bertens is het grasseizoen begonnen met een nederlaag. De Wateringse verloor een kleine week voor de start van Wimbledon in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Eastbourne van lucky loser Shelby Rogers.

De 29-jarige Bertens ging op het Britse gras met 1-6 en 5-7 onderuit tegen de één jaar jongere Rogers, de nummer 47 van de wereld. De partij werd in een uur en een kwartier beslist.

In de eerste set kwam de Nederlandse er niet aan te pas. Ze leverde al in de tweede game haar service in en pakte uiteindelijk slechts zeventien punten. Rogers trok de set binnen een half uur naar zich toe.

Ook in het tweede bedrijf kwam Bertens meteen een break achter, maar ditmaal herstelde ze het evenwicht een game later. De mondiale nummer twintig liet daarna een aantal breakpoints liggen, waarna Rogers bij een stand van 4-4 wel toesloeg.

De Amerikaanse verzuimde de partij echter uit te serveren, maar een game later leverde Bertens opnieuw haar opslag in. Ditmaal maakte Rogers het karwei wel af.

Foto: Pro Shots

Bertens kondigde vorige week aan te stoppen

Vorige week kondigde Bertens aan dat ze haar tennisloopbaan na dit seizoen beëindigt. Ze merkt dat ze door haar aanhoudende achillespeesklachten niet meer genoeg uit haar loopbaan kan halen en kijkt uit naar een leven zonder tennis.

Bertens bereidt zich in Eastbourne voor op Wimbledon, dat komende maandag van start gaat. Bij de laatste editie in 2019 bereikte ze de derde ronde op het gras in Londen. Vorig jaar ging Wimbledon vanwege de coronacrisis voor het eerst sinds 1945 niet door.

Naast het toernooi in Eastbourne en Wimbledon komt Bertens dit seizoen sowieso nog in actie op de Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus). De pupil van coach Elise Tamaëla sluit niet uit dat ze in het najaar nog meer toernooien gaat spelen, zoals de US Open.