Robin Haase en Tallon Griekspoor hebben een eerste stap richting het hoofdtoernooi van Wimbledon gezet. Beide Nederlanders wonnen dinsdag in Londen hun eerste partij in de kwalificaties.

Haase klopte de Argentijn Guido Andreozzi in twee sets: 6-4, 6-4. De 34-jarige Hagenaar is de laatste jaren ver weggezakt op de wereldranglijst en moet daardoor kwalificaties spelen om tot het hoofdtoernooi toegelaten te worden.

Haase boekte in 2011 zijn beste resultaat op Wimbledon. Hij bereikte toen de derde ronde.

Griekspoor haalde ook de tweede ronde van de kwalificaties, al kostte dat de nummer 120 van de wereld veel moeite. Hij had bijna drie uur nodig om de Italiaan Thomas Fabbiano in drie sets te verslaan: 7-6 (8), 6-7 (6), 7-5.

De 24-jarige Griekspoor stond nog nooit in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Hij moet nog twee wedstrijden in de kwalificaties overleven om dat deze keer wel voor elkaar te krijgen.

Botic van de Zandschulp komt later op de dag nog in actie in de kwalificaties. Hij neemt het op tegen de Italiaan Paolo Lorenzi.

Bij de vrouwen komen Lesley Pattinama-Kerkhove, Indy de Vroome en Richel Hogenkamp in actie. Kiki Bertens en Arantxa Rus zijn rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi.