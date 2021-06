Arantxa Rus is het grasseizoen maandag begonnen met een nederlaag. De dertigjarige speelster uit Monster verloor in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Duitse Bad Homburg van Alizé Cornet.

Rus ging in drie sets onderuit tegen Cornet, de nummer 56 van de wereld: 3-6, 6-2 en 1-6. De Nederlandse moest zich na iets meer dan twee uur op haar eerste matchpoint tegen gewonnen geven.

Ruim een week geleden haalde Rus nog de finale van het WTA 125-toernooi, de laagste categorie op de WTA Tour, in het Kroatische Bol. Daarin verloor de mondiale nummer 84 op gravel van de Italiaanse Jasmine Paolini.

Rus gaat zich nu voorbereiden op Wimbledon, waar ze dankzij haar ranking automatisch is geplaatst voor het hoofdtoernooi. Het Grand Slam-toernooi in Londen begint volgende week maandag.

Het toernooi in Bad Homburg staat dit jaar voor het eerst op de WTA-kalender. Onder anderen Petra Kvitová, Victoria Azarenka en Angelique Kerber komen in actie op het Duitse gras.