Dominic Thiem heeft zich in navolging van Rafael Nadal teruggetrokken voor de Olympische Spelen. De nummer vijf van de wereldranglijst vreest dat hij in Tokio niet op zijn topniveau kan zijn en heeft zich afgemeld.

"Hallo iedereen, ik heb wat verdrietig nieuws voor jullie. Na een gesprek met mijn begeleiders heb ik het moeilijke besluit genomen om me terug te trekken voor de Olympische Spelen", begint Thiem aan zijn verklaring donderdag op Twitter.

"Net als voor alle andere atleten is deelnemen aan de Spelen en het vertegenwoordigen van mijn land een grote eer en dat maakte het besluit een stuk moeilijker om te nemen. Alleen ben ik niet zoals gehoopt begonnen aan 2021 en ik denk niet dat ik op mijn best ben in Tokio."

De 27-jarige Thiem stelt dit seizoen vooralsnog teleur. De Oostenrijker werd in januari bij de Australian Open al uitgeschakeld in de vierde ronde, terwijl twee weken geleden op Roland Garros de eerste ronde al zijn eindstation was. In 2018 en 2019 was hij nog verliezend finalist in Parijs.

Het nieuws van Thiem volgt op dezelfde dag als de afmelding van Nadal. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar geeft zichzelf rust na de voor hem teleurstellend verlopen Roland Garros, het toernooi dat hij al dertien keer won. In de finale verloor hij in vier sets van Novak Djokovic. Hij doet ook niet mee aan Wimbledon.

Thiem is in tegenstelling tot Nadal wel van de partij bij het grastoernooi in Londen. De nummer vijf van de wereld kan niet de beste cijfers overleggen op Wimbledon. Zijn beste prestatie is de vierde ronde in 2017.