Naomi Osaka heeft zich afgemeld voor Wimbledon. De Japanse, die zich onlangs op Roland Garros terugtrok na een storm van kritiek op haar mediaboycot, wil nog meer tijd voor zichzelf nemen voordat ze terugkeert op de baan.

"Naomi zal niet in actie komen op Wimbledon", zegt haar management donderdag in een verklaring aan onder meer The Times. "Ze wil nog even vrijaf om tijd door te brengen met vrienden en familie. Naomi is straks wel klaar voor de Olympische Spelen. Ze kijkt er naar uit om voor haar eigen fans te spelen."

De afmelding van de 23-jarige Osaka voor Wimbledon komt enkele weken nadat ze zich terugtrok op Roland Garros. De nummer twee van de wereld zorgde in Parijs voor de nodige controverse door vlak voor het toernooi aan te kondigen dat ze de persconferenties na haar wedstrijden zou mijden.

Met een mediaboycot wilde ze aandacht vragen voor de mentale gezondheid van tennissers, maar haar actie leidde vooral tot veel kritiek. De organisatie van Roland Garros dreigde Osaka zelfs te diskwalificeren, waarop de viervoudig Grand Slam-winnares zelf maar besloot om zich terug te trekken voor haar tweederondepartij.

Naomi Osaka meldt zich af voor Wimbledon en laat zich waarschijnlijk pas bij de Olympische Spelen weer op de baan zien.

Osaka deed ook niet mee aan grastoernooi in Berlijn

In een verklaring gaf Osaka aan dat ze in de afgelopen jaren last heeft gehad van depressies en dat ze zich voorlopig niet op de baan zou laten zien. Eerder deze maand meldde Osaka zich al af voor het grastoernooi in Berlijn, dat geldt als voorbereiding op Wimbledon. Zonder ritme op gras is het geen grote verrassing dat ze ook niet meedoet aan het Grand Slam-toernooi in Londen.

Osaka deed in haar loopbaan nog maar drie keer mee aan Wimbledon en wist op het 'heilige gras' nooit indruk te maken. In 2017 en 2018 werd Osaka in de derde ronde uitgeschakeld en in 2019 droop ze al in de eerste ronde af. Vorig jaar werd Wimbledon afgelast vanwege de coronacrisis.

Het jaar begon nog wel zo goed voor Osaka, die in februari de Australian Open op haar naam schreef. Het was haar twee titel in Melbourne, na eerder succes in 2019. Osaka won ook twee keer de US Open: in 2018 en 2020.