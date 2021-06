Andy Murray is donderdag uitgeschakeld in de tweede ronde op Queens. De drievoudig Grand Slam-winnaar kon zijn eerste zege in bijna drie jaar op gras geen vervolg geven en verloor in twee sets Matteo Berrettini (6-3, 6-3).

De 34-jarige Murray had in de eerste set geen antwoord op de service van de als eerste geplaatste Berrettini, die liefst tien aces sloeg en het eerste punt met 6-3 veroverde. In de tweede set verloor de Brit gelijk zijn servicegame aan de Italiaan en werd het opnieuw 6-3. Berrettini treft in de volgende ronde Daniel Evans.

Murray won dinsdag tegen de Fransman Benoît Paire zijn eerste graspartij sinds 25 juni 2018, toen hij in het Engelse Eastbourne afrekende met Stan Wawrinka. Sindsdien was hij lange tijd uitgeschakeld door een slepende heupblessure en kwam hij niet meer terug op zijn niveau.

In Londen bereidde Murray zich voor op Wimbledon, dat op 28 juni van start gaat. De Brit heeft een wildcard gekregen voor het Grand Slam-toernooi dat hij al twee keer won en mag daardoor als nummer 124 van de wereldranglijst de kwalificaties overslaan.

De afgelopen jaren werd Murray telkens vroegtijdig uitgeschakeld op de Grand Slam-toernooien. Zijn beste prestatie was een plek in de tweede ronde op de US Open van vorig jaar. Hij zal voor het eerst sinds 2017 meedoen aan Wimbledon.

In Halle werd Alexander Zverev verrassend in de tweede ronde uitgeschakeld door Ugo Humbert. De nummer zes van de wereldranglijst verloor in drie sets: 6-7 (4), 6-3, 4-6. Zverev kwam op Wimbledon nooit verder dan de vierde ronde.