Kiki Bertens kondigde woensdag aan na dit seizoen te stoppen, maar er staat nog altijd geen Nederlandse tennisster klaar om haar grote schoenen te vullen. KNLTB-directeur Jacco Eltingh en voormalig teamcaptain Paul Haarhuis zien ook een gebrek aan nieuwe aanwas. "Dat gaat helaas nog wel even duren."

De 55-jarige Haarhuis keek eerder deze week verbaasd naar het scherm van zijn telefoon. De voormalige dubbelspecialist had een appje gekregen van Bertens: "Ik wil je graag bellen vandaag, kan dat?" Haarhuis hield met alle scenario's rekening, maar was toch ergens verrast dat Bertens hem vertelde dat ze na dit jaar een punt achter haar loopbaan zet.

"Ik denk dat ze niet haar afscheid had aangekondigd als ze nu fit was geweest", zegt Haarhuis in gesprek met NU.nl. "Ze was natuurlijk al een tijdje aan het worstelen met haar blessure. Als je telkens één wedstrijd kan spelen en er daarna drie weken uit ligt, dan krijg je daar natuurlijk geen positieve energie van. Ze kan wel terugkijken op een fabelachtige carrière."

De 29-jarige Bertens liet zich in het najaar van 2020 opereren aan haar achillespees, maar bleef na haar rentree in maart kwakkelen door de naweeën van de zware ingreep. Haarhuis maakte het van dichtbij mee, toen Bertens in april in de Billie Jean King Cup de Chinese Wang Xinyu versloeg, maar daarna een fikse terugslag kreeg en op de tweede wedstrijddag niet meer in actie kon komen.

"In de wereldtop heb je een soort oogkleppenmentaliteit nodig waarbij je ondanks een mindere periode gewoon door blijft gaan", zegt Haarhuis' voormalige dubbelpartner Eltingh, directeur bij de tennisbond. "Soms kan je jezelf dan een tijdje voor de gek houden en jezelf oprichten, maar Kiki kon dat niet meer opbrengen. Ze is de eigenaresse van haar eigen reis, dus ik heb wel begrip voor haar besluit."

Kiki Bertens kwam in april tegen China voor het laatst in actie voor het Billie Jean King Cup-team. Kiki Bertens kwam in april tegen China voor het laatst in actie voor het Billie Jean King Cup-team. Foto: ANP

'Inbreng van Kiki was merkbaar de afgelopen zeven jaar'

Bertens doet dit jaar nog mee aan het grastoernooi in Eastbourne, Wimbledon en de Olympische Spelen, waarna ze gaat kijken of ze het fysiek aankan om ook nog toe te werken naar de US Open. Het is in ieder geval zeker dat ze haar laatste wedstrijd voor het Nederlandse team heeft gespeeld en dat is een fikse domper.

Haarhuis, die in april tegen China voor de laatste keer captain was van het Billie Jean King Cup-team, weet hoe belangrijk Bertens was voor Nederland. Met de dertigjarige Arantxa Rus (WTA-83) zit er nog maar één speelster in het team die in het enkelspel in de top honderd van de wereld staat.

"Het afscheid van Kiki is een enorme aderlating voor het Billie Jean King Cup-team. Als Kiki meedeed in de afgelopen zeven jaar, maakte ze vaak het verschil en het was ook merkbaar als ze er niet was. De vraag is nu of Arantxa de kar kan gaan trekken en voor hoelang", aldus Haarhuis.

Het Nederlandse Billie Jean King Cup-team in april, v.l.n.r.: Demi Schuurs, Lesley Pattinama-Kerkhove, Kiki Bertens, Arantxa Rus en toenmalig captain Paul Haarhuis. Het Nederlandse Billie Jean King Cup-team in april, v.l.n.r.: Demi Schuurs, Lesley Pattinama-Kerkhove, Kiki Bertens, Arantxa Rus en toenmalig captain Paul Haarhuis. Foto: ANP

Bertens: 'De komende drie jaar gaat er niet veel veranderen'

Ook Bertens zelf kreeg woensdag bij een persmoment de vraag voorgeschoteld wat het Nederlandse tennis straks zonder haar moet. "Dat mogen ze lekker zelf uitzoeken", grapte de kopvrouw, om daarna alsnog met een serieuze toon op de vraag in te gaan.

"Natuurlijk is het jammer. Ik had ook gehoopt dat er iemand het stokje van mij had overgenomen die net zo hoog staat. Arantxa doet het nu heel goed en heeft zich megaknap teruggeknokt om te staan waar ze staat, maar verder komt er niet heel veel aan. Ik denk niet dat het de komende drie jaar nog gaat veranderen."

Het gebrek aan nieuwe talenten is geen nieuws voor Eltingh. In het Nederlandse mannentennis is dat al langer een punt van zorg, al zijn daar nu Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor die richting de top honderd kruipen. Bij de vrouwen is het nog de vraag wie er op termijn in de voetsporen van Bertens kan treden.

"Daar zijn we ons al langer van bewust en daarom zijn we keihard aan het werk om voor verandering te zorgen", zegt Eltingh. "Maar dat is een plan voor de lange termijn, dus dat gaat helaas nog wel even duren. Voor de toekomstige captain van het Billie Jean King Cup-team is het stoppen van Kiki dus ook wel een punt van aandacht. Het is sowieso een aderlating voor heel sportminnend Nederland."