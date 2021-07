Met Kiki Bertens stopt misschien wel de beste tennisster die Nederland ooit heeft voortgebracht. NU.nl beschrijft de carrière van de 29-jarige Westlandse, die maandag op de Olympische Spelen met Demi Schuurs in de tweede ronde van het dubbelspel werd uitgeschakeld, aan de hand van hoogtepunten en worstelingen.

1. Definitieve doorbraak als wereldtopper op Roland Garros

Vlak voor Roland Garros in 2016 was Bertens 'slechts' de nummer 58 van de wereld, maar ze wist zich op haar favoriete toernooi wel voor het eerst met de wereldtop te meten. In de voorbereiding maakte de Wateringse al indruk door vanuit de kwalificaties het graveltoernooi in Neurenberg op haar naam te schrijven en die vorm zette ze door in Parijs.

Met een gewonnen driesetter tegen de als derde geplaatste Angelique Kerber maakte Bertens in de eerste ronde direct grote indruk, waarna ze via Camila Giorgi, Daria Kasatkina, Madison Keys en Timea Bacsinszky als zevende Nederlander ooit de halve finales van een Grand Slam-toernooi bereikte.

Door een in de kwartfinales opgelopen kuitblessure was het de vraag of Bertens de halve finale überhaupt zou kunnen spelen, maar ze probeerde het toch. Uiteindelijk was legende Serena Williams haar de baas op het Franse gravel, maar Bertens had zichzelf al op de kaart gezet en steeg in één klap naar de top dertig van de wereld.

Daarna zou Bertens regelmatig als titelkandidaat aan Roland Garros beginnen, maar die verwachtingen maakte ze nooit waar. De Wateringse kwam nooit meer verder dan de vierde ronde en vorige maand - met de kennis van nu haar laatste deelname aan Roland Garros - werd ze roemloos uitgeschakeld in de eerste ronde.

Kiki Bertens haalde in 2016 de halve finales op Roland Garros, maar moest haar meerdere erkennen in Serena Williams. Kiki Bertens haalde in 2016 de halve finales op Roland Garros, maar moest haar meerdere erkennen in Serena Williams. Foto: AFP

2. Verwachtingen zorgen bij Bertens voor druk en stress

Door haar halvefinaleplaats in 2016 namen de verwachtingen fors toe en Bertens had zeker in het begin grote moeite om daarmee om te gaan. Sterker nog: de worsteling met de druk van media en fans loopt eigenlijk als een rode draad door haar loopbaan.

Het liefst speelt Bertens op een baan in de luwte. Ver weg van het centercourt, de massa's mensen en daarmee ook de stress. Die houding had te maken met een gebrek aan zelfvertrouwen, dat ervoor zorgde dat ze tijdens wedstrijden in een negatieve spiraal kon belanden. Meer dan eens moest haar coach de baan op komen om haar moed in te praten en mentaal weer op te lappen.

Na haar verrassende uitschakeling in de tweede ronde van Roland Garros in 2017 - Bertens was gespannen vanwege haar succes van een jaar eerder - was het haar toenmalige coach Raemon Sluiter zelf die Bertens adviseerde hulp te zoeken. Dat advies nam ze ter harte, want Bertens voegde enkele weken later al daad bij het woord door gesprekken te voeren met een mental coach.

In de jaren die volgden liet Bertens zien mentaal gegroeid te zijn en kon ze beter omgaan met tegenslag, maar ze bleef de constante druk voelen. Toen ze eerder dit jaar na een lange revalidatieperiode van een achillespeesoperatie op de Billie Jean King Cup eindelijk de eerste zege van 2021 boekte, liet ze haar emoties de vrije loop. "Het is logisch dat iedereen een mening heeft, maar kom maar eens kijken hoe hard wij aan het knokken zijn in plaats van gelijk van alles te roepen."

Kiki Bertens ervoer in haar carrière regelmatig stress door de verwachtingen. Kiki Bertens ervoer in haar carrière regelmatig stress door de verwachtingen. Foto: AP

3. Bertens bewijst eigen ongelijk op Wimbledon

Bertens geniet van spelen op gravel, maar het grasseizoen ziet ze het liefst zo snel mogelijk ten einde komen. Meer dan eens moest de groene mat het ontgelden bij de kopvrouw van het Nederlandse tennis, maar in 2018 bewees ze haar eigen ongelijk door op Wimbledon haar op één na beste prestatie neer te zetten op een Grand Slam-toernooi.

Op het heilige gras in Londen, waar ze tot 2018 ondanks vijf deelnames nooit verder kwam dan de derde ronde, haalde ze redelijk uit het niets de kwartfinales. Onder anderen vijfvoudig Wimbledon-kampioen Venus Williams en Karolína Plísková dropen af tegen de vrouw die liever helemaal niet op gras speelt.

"Deze zege zegt heel veel over mijn ontwikkeling. Ik ben stiekem best wel trots dat ik zo ver kom op dit toernooi", zei Bertens na het bereiken van de kwartfinales tegen Ziggo Sport. Uitgerekend goede vriendin Julia Görges hield haar in een driesetter uit de halve eindstrijd, maar Bertens had haar eigen verwachtingen allang overtroffen.

Kiki Bertens verbaasde zichzelf door in 2018 de kwartfinales van Wimbledon te bereiken. Kiki Bertens verbaasde zichzelf door in 2018 de kwartfinales van Wimbledon te bereiken. Foto: AFP

4. Beste Nederlandse tennisster aller tijden

Met een kwartfinaleplaats op Wimbledon en titels in Charleston en Cincinnati kende Bertens in 2018 het beste jaar uit haar loopbaan, maar in 2019 nestelde ze zich definitief in de wereldtop. Met een titel in Sint-Petersburg op zak speelde de pupil van toenmalig coach Sluiter in mei misschien wel het beste toernooi uit haar loopbaan.

Een jaar nadat ze in Madrid de finale verloor, stak Bertens in 2019 boven alles en iedereen uit. Ze verloor op het prestigieuze toernooi in Spanje geen enkele set en was op weg naar de titel onder anderen Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko en Grand Slam-titelhouders Sloane Stephens, Petra Kvitová en Simona Halep de baas.

Door haar toernooizege steeg Bertens naar de vierde plek op de wereldranglijst en schreef ze geschiedenis, want nooit eerder slaagde een Nederlandse tennisster erin om de top vier van de WTA-ranking te halen.

Bertens passeerde Betty Stöve, die zich in 1977 de nummer vijf van de wereld mocht noemen. Uiteindelijk stond Bertens 'slechts' enkele maanden op de vierde positie en wist ze daarna niet meer terug te keren in de top vier. Op dit moment is ze de nummer twintig van de wereld.

Kiki Bertens schreef in 2019 het graveltoernooi in Madrid op haar naam en steeg daardoor naar de historische vierde plek op de wereldranglijst. Kiki Bertens schreef in 2019 het graveltoernooi in Madrid op haar naam en steeg daardoor naar de historische vierde plek op de wereldranglijst. Foto: AFP

5. Het onvermijdelijke (vroege) afscheid

Spelers als Roger Federer en Serena Williams (beiden 39 jaar) kunnen nog altijd geen genoeg van het spelletje krijgen, maar Bertens is wat dat betreft hun tegenpool. De stress van het topsportbestaan heeft invloed op haar plezier in het tennis en met haar kinderwens op de achtergrond was één ding zeker: Bertens blijft niet tot ver in haar dertiger jaren doorgaan.

Toch zal zelfs Bertens jaren geleden misschien niet gedacht hebben dat ze op 29-jarige leeftijd zou stoppen. Na een goed begin van 2020, met onder meer een nieuwe titel in Sint-Petersburg, leek het er goed uit te zien. Maar de coronapandemie legde het tennis stil en veranderde Bertens' kijk op het leven.

Opeens was ze af van de stress, het vele reizen en andere verplichtingen en had ze tijd voor andere dingen. Die vrijheid, in combinatie met aanhoudende klachten aan haar gekwetste achillespees en ondermaatse resultaten, zorgde ervoor dat het al verwachte vroege afscheid van Bertens in een stroomversnelling kwam.

Toen ze woensdag op haar trainingslocatie in het Brabantse Etten-Leur met een brok in haar keel vertelde dat ze na dit seizoen stopt, was de opluchting van haar gezicht af te lezen. "Ik ben meer dan klaar voor het leven na tennis. De tank is leeg. Een zwart gat? Daar ben ik zeker niet bang voor", zei Bertens hardop lachend.