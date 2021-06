Roger Federer kent een belabberde voorbereiding op Wimbledon. De Zwitser werd woensdag in het Duitse Halle uitgeschakeld in de tweede ronde van het ATP-toernooi, het grastoernooi dat hij al tien keer won.

De 39-jarige Federer moest in drie sets zijn meerdere erkennen in de Canadees Félix Auger-Aliassime, de nummer 21 van de wereld. De mondiale nummer acht won de eerste set nog met 6-4, maar daarna ging het helemaal mis. Na een 3-6 in de tweede set verloor hij de derde en beslissende set met ontluisterende cijfers: 2-6.

Voor Federer was het ATP-toernooi in Halle zijn eerste en enige grastoernooi ter voorbereiding op Wimbledon, dat op 28 juni van start gaat. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar won het iconische toernooi in Londen al acht keer.

Federer speelde in Halle pas zijn eerste toernooi op gras sinds de Wimbledon-finale van 2019 tegen Novak Djokovic. Hij liet zich in het jaar daarop twee keer opereren aan zijn knie en speelde liefst veertien maanden geen wedstrijd. Pas in maart van dit jaar maakte hij zijn rentree.

De Zwitser, die met Rafael Nadal het Grand Slam-record deelt met twintig titels, is nog niet helemaal verlost van de knieproblemen. Hij trok zich vorige week in de achtste finales van Roland Garros terug om zich te sparen voor Wimbledon.