Niet alleen Kiki Bertens, maar ook haar fysiotherapeut én man is opgelucht dat de Westlandse na dit seizoen een punt achter haar tennisloopbaan zet. Remko de Rijke vond het door de achillespeesklachten van zijn echtgenote steeds lastiger om zijn rol in het team als fysiotherapeut goed te vervullen.

"Ik heb natuurlijk altijd twee petten op. Daarom ben ik eerlijk gezegd wel blij dat ik haar niet meer hoef te pushen en gewoon man kan zijn. Dit is voor mij wel een opluchting", zei De Rijke in Etten-Leur, vlak nadat Bertens de aanwezige journalisten had verteld na dit seizoen te stoppen.

De Rijke maakte zowel op als naast de baan mee hoe Bertens de afgelopen periode worstelde. De voormalige nummer vier van de wereld liet zich in het najaar van 2020 opereren aan haar achillespees om van de klachten af te komen, maar na haar rentree in maart kreeg ze regelmatig een terugslag.

De 29-jarige Bertens miste veel wedstrijden en daardoor viel het gravelseizoen, uitgerekend haar favoriete periode in het jaar, in het water. De gravelspecialiste speelde slechts twee wedstrijden op haar favoriete ondergrond in de aanloop naar Roland Garros, waar ze niet geheel verrassend in de eerste ronde strandde.

"We hebben er alles aan gedaan om alles uit het gravelseizoen te halen, maar het is niet altijd makkelijk geweest", benadrukte De Rijke, vlak voordat hij een opsomming maakte van alle fysieke tegenslag van Bertens in de afgelopen maanden.

"Je moet je voorstellen dat ze van ver kwam en keihard heeft gewerkt. Het laatste wat ik wil, is dat ze voor mij zou doorspelen. Van mij had ze ook twee jaar geleden mogen stoppen. Ik ben blij dat ze nu met opgeheven hoofd afscheid neemt, anders zou ze zichzelf echt tekortdoen. Ik ben supertrots op haar."

Kiki Bertens had de laatste maanden nog te maken met de naweeën van haar achillespeesoperatie. Foto: Getty Images

Coach Tamaëla: 'Een eer om dit laatste stukje met haar te doen'

Bertens' coach Elise Tamaëla is ook blij voor haar pupil dat ze de knoop heeft doorgehakt om na dit seizoen te stoppen. De oud-tennisster vond het net als De Rijke lastig om Bertens in de afgelopen periode te blijven pushen, terwijl ze fysiek soms simpelweg niet sterk genoeg was.

"Het was superpittig voor haar, maar ook voor ons. De ene dag had ze geen pijn, maar de andere dag weer wel. Dat pushen kon soms helemaal niet", aldus de 37-jarige Tamaëla, die eind 2019 als coach het stokje overnam van Raemon Sluiter.

"Ik vind het echt superknap dat ze nu het besluit heeft genomen om te stoppen. Dit is echt niet makkelijk om te zeggen als je zo'n grote atleet bent. Ik ben blij voor haar en trots op wat ze allemaal heeft bereikt."

Bertens komt in haar laatste seizoen nog in actie op het grastoernooi in Eastbourne, Wimbledon en de Olympische Spelen. Daarna kijkt ze of haar lichaam het aankan om nog mee te doen aan de hardcourttoernooien in de Verenigde Staten, waaronder de US Open.

Tamaëla ziet nu al dat er een last van Bertens' schouders is gevallen. "Ik ben heel blij voor haar dat ze straks kan beginnen aan een nieuw hoofdstuk in haar leven. Het is duidelijk dat ze daar heel erg naar uitkijkt. Voor mij is het een eer om dit laatste stukje met haar te doen."