De opluchting straalde ervan af bij Kiki Bertens toen ze woensdag bekendmaakte na dit seizoen te stoppen. De 29-jarige Westlandse, die al langere tijd met pijn aan haar achillespees kampt, vindt het mooi geweest. "Ik ben klaar om mijn leven op een andere manier in te vullen."

Het zou een 'normaal' persmoment worden op het trainingscomplex in Etten-Leur, waar Bertens na een moeizame periode zou vooruitblikken op het grasseizoen en de Olympische Spelen. Al snel werd duidelijk dat de Nederlandse meer te vertellen had, waarna ze een brief met een vooraf bedachte tekst tevoorschijn haalde en met een snik in haar stem haar afscheid aankondigde.

Het moment kwam als een verrassing, maar het was een boodschap die iedereen wel ergens zag aankomen. Bertens heeft nooit de ambitie gehad om lang door te gaan en bleef last houden van haar gekwetste achillespees. Haar uitschakeling in de eerste ronde van Roland Garros tegen de Sloveense Polona Hercog bleek eind mei de druppel.

"Na Roland Garros was het van: oké het is mooi geweest. Het is klaar, tijd voor iets nieuws. Dat heb ik na een moeilijke partij wel vaker gezegd, maar nu heb ik er nog een paar dagen over nagedacht en ik bleef erbij dat het mooi is geweest. Ik heb nu geen verdriet, maar voel opluchting", zei een emotionele Bertens woensdag.

"Heel veel mensen gaan er waarschijnlijk wat van vinden, maar ik ga proberen dat zo veel mogelijk naast me neer te leggen. Ik wilde vooral naar mijn eigen gevoel luisteren en me niet te veel laten beïnvloeden door anderen. Dit is de beste keuze voor mij en dat is wat voor mij telt op dit moment."

Kiki Bertens won in haar loopbaan onder meer de WTA-toernooien in Madrid en Cincinnati. Kiki Bertens won in haar loopbaan onder meer de WTA-toernooien in Madrid en Cincinnati. Foto: AFP

'Zonder tennis was ik nooit zo ver gekomen in het leven'

Bertens was een laatbloeier, maar boekte vanaf 2018 grote successen. Als pupil van haar oude coach Raemon Sluiter nestelde ze zich in 2019 in de wereldtop door als eerste Nederlandse tennisster ooit de vierde plek op de wereldranglijst te bemachtigen.

Met onder meer titels in Madrid en Cincinnati, een halvefinaleplaats op Roland Garros en een kwartfinale op Wimbledon kan Bertens terugkijken op een zeer fraaie carrière, maar die prestaties zijn voor haar niet het allerbelangrijkste als ze terugblikt.

"Ik ben het trotst op de groei die ik als persoon heb doorgemaakt. Van iemand die het al verschrikkelijk vond om voor vijf man te spelen, naar iemand die in volle stadions staat, toernooien heeft gewonnen en nog veel meer mooie momenten heeft beleefd", aldus Bertens.

"Zonder tennis was ik nooit zo ver gekomen in het leven en was ik nooit de persoon geworden die ik nu ben. Maar als je dit zoveel jaren doet, weet je ook: er is een leven hierna. Ik ben klaar om mijn leven op een andere manier in te vullen dan ik nu aan het doen ben."

Tijdens de coronacrisis kwam Kiki Bertens, hier met haar coach Elise Tamaëla, erachter dat ze het leven zonder tennis wel ziet zitten. Tijdens de coronacrisis kwam Kiki Bertens, hier met haar coach Elise Tamaëla, erachter dat ze het leven zonder tennis wel ziet zitten. Foto: Getty Images

'Ik heb kunnen proeven van het leven zonder tennis'

De eerste stap naar het besluit dat ze woensdag communiceerde, zette Bertens eigenlijk al toen de coronapandemie zijn intrede deed. Tennistoernooien over de hele wereld werden massaal afgelast en dus zat de kopvrouw van het Nederlandse tennis maandenlang thuis, waar ze zich onder meer bezighield met puzzelen.

"Ik heb daardoor al kunnen proeven van het leven zonder tennis. Ergens is me dat heel goed bevallen, maar misschien is het ook een valkuil geweest. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Voor de coronacrisis stond ik er supergoed voor. Als de pandemie er niet was gekomen, weet je nooit wat er gebeurd zou zijn."

"Maar ik ben blij dat ik straks niet meer elke dag het uiterste van mezelf hoef te vragen", vervolgde Bertens. "Dat ik niet meer hoef te blijven pushen en dat alles kan. Dat gedeelte is heel fijn. Tijd doorbrengen met mijn familie en vrienden kan met tennis ook, maar dan moet je altijd alles strikt afspreken. Nu ben ik daar vrijer in."

Bertens speelt in 2021 hoe dan ook nog drie toernooien: het grastoernooi in Eastbourne (volgende week), Wimbledon (28 juni-11 juli) en de Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus). Hoewel de huidige nummer twintig van de wereld nog altijd niet weet of haar achillespees het de komende maanden gaat houden, kijkt ze uit naar de laatste maanden uit haar loopbaan.

"Misschien valt er nu wel een last van mijn schouders doordat ik deze knoop heb doorgehakt. Ik wil het voor mezelf op een zo goed mogelijke manier afsluiten en alle energie in de komende toernooien steken. Ik wil nog knokken voor de Spelen en als het lichaam het goed houdt, zal ik kijken of nog door wil en kan. Ik ben in ieder geval niet bang voor het zwarte gat", sloot Bertens lachend af.