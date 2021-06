Kiki Bertens zet na dit seizoen een punt achter haar tennisloopbaan. De 29-jarige Westlandse, een van de beste Nederlandse tennissters aller tijden, merkt dat ze door haar aanhoudende achillespeesklachten niet meer genoeg uit haar loopbaan kan halen en kijkt uit naar een leven zonder tennis.

"Ik voel dat de juiste balans tussen de volle energie die ik elke dag geef en de voldoening die ik er nog van krijg er niet meer is", vertelde een emotionele Bertens woensdag tijdens een persmoment in Etten-Leur. "Daarnaast ben ik meer dan klaar voor het leven dat hierna komt. Dit is daarom het laatste seizoen uit mijn carrière."

Bertens speelt hoe dan ook nog drie toernooien: het grastoernooi in Eastbourne (volgende week), Wimbledon (28 juni-11 juli) en de Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus). De pupil van coach Elise Tamaëla sluit niet uit dat ze in het najaar nog meer toernooien gaat spelen, zoals de US Open.

Het besluit van Bertens om te stoppen komt niet volledig uit de lucht vallen. De huidige nummer twintig van de wereld heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze niet te lang wil blijven doorgaan als prof en ze presteert mede door de achillespeesblessure al langere tijd niet op de top van haar kunnen.

In het najaar van 2020 liet Bertens zich vanwege de aanhoudende klachten opereren, maar sinds haar rentree in maart van dit jaar presteert ze ondermaats en kwam ze geen moment meer in de buurt van haar oude niveau. Bovendien bleef Bertens soms last houden van haar gekwetste achillespees, waardoor ze dit jaar nog maar zeven wedstrijden speelde. Daarvan won ze er twee.

"Ik werkte voor mijn gevoel harder dan ooit, maar mijn lichaam werkte niet mee", aldus Bertens. "Er waren en zijn dagen dat het heel goed gaat, maar ook dagen dat ik veel pijn heb en voor mijn gevoel niks kan. Dat maakt het erg zwaar en frustrerend, omdat ik de lat altijd heel hoog leg voor mezelf. De tank is nu leeg."

Kiki Bertens won in 2019 het graveltoernooi in Madrid, een van de grootste successen uit haar loopbaan. Kiki Bertens won in 2019 het graveltoernooi in Madrid, een van de grootste successen uit haar loopbaan. Foto: AFP

Bertens schreef historie met vierde plek op WTA-ranking

Bertens gaat de boeken in als een van de beste Nederlandse tennissters aller tijden. In mei 2019 steeg ze door haar titel op het graveltoernooi in Madrid naar de vierde positie op de wereldranglijst, iets wat geen enkele andere Nederlandse vrouw ooit is gelukt. Ze troefde Betty Stöve af, die in 1977 de mondiale nummer vijf was.

Op de Grand Slam-toernooien ging het Bertens vaak niet goed af, maar ze stuntte in 2016 wel door de halve finales van Roland Garros te bereiken, haar favoriete toernooi. Twee jaar later volgde nog een verrassende kwartfinaleplaats op Wimbledon, maar daarna kwam de gravelspecialiste op de Grand Slams nooit meer verder dan de vierde ronde.

Laatbloeier Bertens boekte haar grootste successen onder Raemon Sluiter, met wie ze in 2015 ging samenwerken. Onder de hoede van de Rotterdammer kwam ze in 2018 voor het eerst in de top tien van de wereldranglijst te staan.

In het najaar van 2019 beëindigde ze de samenwerking met Sluiter en sindsdien wordt Bertens gecoacht door Tamaëla. Door haar maandenlange afwezigheid op de baan en teleurstellende resultaten viel Bertens in februari van dit jaar voor het eerst sinds oktober 2018 uit de top tien van de WTA-ranking.

Bertens won in 2012 haar eerste toernooi op de WTA Tour en staat op tien titels in het enkelspel, met haar eindzeges op de prestigieuze toernooien in Madrid (2019) en Cincinnati (2018) als grootste successen. De laatste toernooizege van Bertens dateert van 2019, toen ze haar titel in Sint-Petersburg prolongeerde. In het dubbelspel heeft Bertens ook tien titels op haar naam staan.

Met landgenote en vriendin Demi Schuurs komt ze komende zomer ook in actie op de Olympische Spelen. Bertens komt daarnaast in actie in het enkelspel en speelt mogelijk ook de mixed double in Tokio, waarna ze zich zal buigen over de rest van het laatste seizoen uit haar succesvolle carrière.