Andy Murray en Venus Williams hebben een wildcard gekregen voor Wimbledon, zo heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt. Beiden schreven het Grand Slam-toernooi in Londen meerdere keren op hun naam.

De 34-jarige Murray, die Wimbledon in 2013 en 2016 won, liet zich begin 2019 opereren aan een slepende heupblessure en was daardoor acht maanden uitgeschakeld. Sindsdien kwam hij niet meer in de buurt van zijn oude vorm.

Hierdoor zakte de Schot flink op de wereldranglijst. Momenteel bezet hij de 124e positie, waardoor hij via de kwalificaties het hoofdtoernooi van Wimbledon had moeten bereiken.

Dinsdag boekte Murray op Queen's zijn eerste overwinning op gras in bijna drie jaar. De drievoudig Grand Slam-winnaar rekende in Londen in twee sets af met de Fransman Benoît Paire. Queen's is zijn eerste toernooi sinds het ATP-toernooi in Rotterdam begin maart.

De afgelopen jaren werd Murray telkens vroegtijdig uitgeschakeld op de Grand Slam-toernooien. Zijn beste prestatie was een plek in de tweede ronde op de US Open van vorig jaar. Hij zal voor het eerst sinds 2017 meedoen aan Wimbledon.

Venus Williams won sinds begin februari geen partij meer. Foto: AFP

Williams won Wimbledon vijf keer

Williams won Wimbledon in 2000, 2001, 2005, 2007 en 2008, maar kwam sinds 2018 nooit meer verder dan de derde ronde op een Grand Slam-toernooi. Op de wereldranglijst is de veertigjarige Amerikaanse inmiddels terug te vinden op de 103e plaats.

Eerder dit jaar strandde Williams op de Australian Open in de tweede ronde en op Roland Garros in de eerste ronde. Sinds begin februari won ze bovendien geen enkele partij meer.

Wimbledon deelde ook wildcards uit aan het Spaanse talent Carlos Alcaraz en de Britten Liam Broady, Jay Clarke en Jack Draper. De overige drie wildcards bij de mannen worden later bekendgemaakt. Bij de vrouwen kregen naast Williams de Britsen Katie Boulter, Jodie Burrage, Harriet Dart en Samantha Murray Sharan een wildcard.

De 134e editie van Wimbledon gaat op 28 juni van start en duurt tot en met 11 juli.