Andy Murray heeft dinsdag op Queens voor het eerst in bijna drie jaar een wedstrijd op gras gewonnen. De drievoudig Grand Slam-winnaar won in twee sets van Benoît Paire.

De 34-jarige Murray rekende in ruim een uur overtuigend af met Paire, die 46e op de wereldranglijst staat. Na 6-3 in de eerste set was hij in de tweede set met 6-2 te sterk voor de Fransman, waardoor hij in de volgende ronde de als eerste geplaatste Matteo Berrettini treft.

Murray, die op 25 juni 2018 tegen Stan Wawrinka voor het laatst een graspartij won, liet zich in 2019 na de Australian Open opereren aan een slepende heupblessure en was daardoor acht maanden uitgeschakeld.

De tweevoudig Wimbledon-winnaar kwam sindsdien niet meer in de buurt van zijn oude vorm. Hij reikte bij de Grand Slams niet verder dan de tweede ronde op de US Open.

Bij de afgelopen editie van Roland Garros ontbrak Murray, omdat de voormalig finalist in Parijs zich nog niet helemaal fit voelde. Voor Queens was het ATP-toernooi in Rotterdam in maart het laatste toernooi waaraan hij deelnam.

Murray bereidt zich in Londen voor op Wimbledon, dat op 28 juni van start gaat. De Brit staat 124e op de wereldranglijst en moet zodoende via de kwalificaties het hoofdtoernooi zien te bereiken. Hij won het Grand Slam-toernooi in 2013 en 2016.