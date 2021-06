Zowel de vrouwen- als mannenfinale van Wimbledon wordt volgende maand voor volle tribunes gespeeld. De Britse overheid heeft daar maandag toestemming voor gegeven.

Tot dusver was er nog veel onduidelijk over de eventuele aanwezigheid van toeschouwers bij het derde Grand Slam-toernooi van het jaar, dat op 28 juni van start gaat.

De maximale bezettingsgraad bij de finales is onderdeel van een onderzoek bij evenementen. In dat onderzoek wordt ook getest met minimaal 40.000 fans bij de halve finales en de finale van het EK voetbal op Wembley. Het gaat in alle gevallen om gevaccineerde en geteste mensen.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel mensen er welkom zijn bij de overige partijen op Wimbledon. Vooralsnog heeft de organisatie toestemming voor een bezettingsgraad van 25 procent, maar mogelijk wordt dat nog meer.

Vorig jaar ging Wimbledon niet door vanwege de coronapandemie. Het was de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat er een streep ging door het grastoernooi.

Bij de laatste editie in 2019 was Simona Halep de beste bij de vrouwen en was Novak Djokovic voor de tweede keer op rij de beste bij de mannen. De finales zijn dit jaar op 10 en 11 juli.