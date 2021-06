Roger Federer is maandag met een solide zege aan het grasseizoen begonnen. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar was tijdens de eerste ronde in Halle in twee sets te sterk voor Ilya Ivashka uit Belarus.

Na een partij van ruim anderhalf uur stond er 7-6 (4) en 7-5 op het scorebord voor Federer, die als nummer acht van de wereld de mondiale nummer negentig trof. Hij sloeg op zijn vierde matchpoint toe.

Federer speelde zijn eerste partij sinds hij zich ruim een week geleden terugtrok op Roland Garros. De 39-jarige Zwitser stond daar in de vierde ronde, maar gaf de voorkeur aan een rustperiode; hij sukkelde de laatste jaren met zijn knie.

Tijdens het grasseizoen moet het gaan gebeuren voor Federer. "Nu is het echt tijd om te oogsten. Eigenlijk begint het seizoen hier voor me", liet hij recent weten.

Eind deze maand begint Wimbledon, het Grand Slam-toernooi dat Federer in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017 won. Een nieuwe eindzege zou hem zijn 21e Grand Slam-titel opleveren.

In de tweede ronde van het toernooi in Halle staat Federer tegenover de winnaar van de partij tussen de Canadees Félix Auger-Aliassime en de Pool Hubert Hurkacz.

Tsitsipás ontbreekt in Halle

Stéfanos Tsitsipás, finalist op Roland Garros, zal in tegenstelling tot Federer niet in actie komen in Halle. De Griek heeft zich om "persoonlijke redenen" op het laatste moment afgemeld voor het grastoernooi.

De 22-jarige Tsitsipás maakte eerder op maandag bekend dat zijn oma vijf minuten voor het begin van de Roland Garros-finale was overleden. Hij verloor de partij in vijf sets van Novak Djokovic, na twee sets te hebben voorgestaan.

In Halle komen verscheidene spelers uit de top tien actie, met naast Federer onder anderen Alexander Zverev, die vrijdag in de halve finale van Roland Garros verloor van Tsitsipás.