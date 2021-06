Stéfanos Tsitsipás hoorde zondag vlak voor zijn finale tegen Novak Djokovic op Roland Garros dat zijn oma was overleden, zo laat hij op Instagram weten. De Griek verloor de eindstrijd tegen de Serviër in vijf sets.

"Vijf minuten voordat ik de baan opging, overleed mijn geliefde oma. Een wijze vrouw wiens geloof in het leven en bereidheid om te geven niet te vergelijken is met enig ander mens dat ik ooit heb ontmoet. Er zouden meer mensen zoals zij op deze wereld moeten zijn", schrijft Tsitsipás in een uitgebreid bericht.

Het 22-jarige toptalent begon wel goed aan de finale tegen Djokovic en pakte de eerste twee sets, maar de Serviër knokte zich fraai terug en trok na een partij van ruim vier uit aan het langste eind op Court Philippe-Chatrier: 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2 en 6-4.

Hoewel Tsitsipás heel dicht bij zijn eerste Grand Slam-titel was, kan hij zijn nederlaag tegen Djokovic nu goed relativeren. "Het leven gaat niet om winnen of verliezen. Je moet van elk moment in je leven genieten. Prijzen veroveren en wedstrijden winnen is iets moois, maar niet het allerbelangrijkste."

"Ik zou mijn finaleplaats willen opdragen aan mijn oma", vervolgde de kersverse nummer vier van de wereld in zijn bericht op Instagram. "Bedankt voor het opvoeden van mijn vader. Zonder hem was dit niet mogelijk geweest."

Het was de eerste keer dat Tsitsipás in de finale van een Grand Slam-toernooi stond. Vorig jaar op Roland Garros werd de Griek in de halve eindstrijd verslagen door Djokovic, die dit jaar zijn negentiende Grand Slam-titel veroverde.