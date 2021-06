Kiki Bertens dreigt uit de top twintig van de wereldranglijst te vallen. De Nederlandse zakt op de maandag gepubliceerde WTA-ranking drie plekken en bezet nu de twintigste positie.

De 29-jarige Bertens werd op Roland Garros al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Sloveense Polona Hercog, die in drie sets zegevierde. Aangezien de Westlandse vorig jaar nog de vierde ronde haalde in Parijs, leverde ze wat rankingpunten in.

Het is voor het eerst sinds juli 2018 dat Bertens op de wereldranglijst de twintigste positie of lager bezet. Eerder dit jaar viel de kopvrouw van het Nederlandse tennis al uit de top tien van de WTA-ranking.

De lagere plek op de wereldranglijst past in het moeizame seizoen van Bertens. Ze kampte lange tijd met naweeën van de zware operatie die ze in het najaar van 2020 aan haar achillespees heeft ondergaan. Ze speelde dit kalenderjaar nog maar zeven wedstrijden.

Kiki Bertens is nog zoekende in 2021. Kiki Bertens is nog zoekende in 2021. Foto: Pro Shots

Rus blijft de nummer 83 van de wereld

Arantxa Rus werd net als Bertens in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld, maar blijft de nummer 83 van de wereld. De Zuid-Hollandse bereikte deze week nog de finale van het WTA 125-toernooi in het Kroatische Bol, maar die verloor ze in twee sets.

De verrassende Roland Garros-winnares Barbora Krejciková stijgt achttien plekken en mag zich nu de nummer vijftien van de wereld noemen. Ook verliezend finalist Anastasia Pavlyuchenkova is nu een toptwintigspeelster (van 32e naar 19e plek).

Bij de mannen is Tallon Griekspoor nog altijd de hoogst geplaatste Nederlandse speler. Hij stijgt met elf plekken naar de 120e positie op de wereldranglijst. Botic van de Zandschulp, die op Roland Garros zijn debuut maakte in het hoofdschema en tot de tweede ronde reikte, gaat met vijftien posities omhoog naar de 139e plek.

De ATP-ranking wordt aangevoerd door Novak Djokovic, die zondag voor de tweede keer in zijn loopbaan Roland Garros op zijn naam schreef. Verliezend finalist Stefanos Tsitsipás stijgt van de vijfde naar de vierde positie op de wereldranglijst.