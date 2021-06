Novak Djokovic moest het zondag uit zijn tenen halen, maar wist dankzij een fraaie comeback Roland Garros te winnen. De Serviër had ondanks de 0-2-achterstand in sets tegen Stéfanos Tsitsipás alle vertrouwen in een goede afloop.

"Ik vertrouwde altijd op mijn eigen kwaliteiten en ik wist dat ik het kon. Het is een droom om hier te staan met grote kampioenen als Jim Courier en Björn Borg", zei Djokovic na afloop van de gewonnen finale in Parijs op het Court Philippe-Chatrier.

De 34-jarige Djokovic had zondag, net als in de halve finale tegen Rafael Nadal vrijdag, ruim vier uur nodig om de wedstrijd over de streep te trekken. "Ik heb bijna negen uur op de baan gestaan in de laatste 48 uur en dat tegen twee geweldige kampioenen. Het was mentaal heel zwaar de laatste drie dagen."

Djokovic bedankte na afloop ook het aanwezige publiek in Parijs. "De sfeer hier was geweldig. Ik wil mijn trainer, mijn fysio en iedereen die mij heeft geholpen in mijn carrière, bedanken."

Novak Djokovic spreekt Stéfanos Tsitsipás toe bij de prijsuitreiking. Novak Djokovic spreekt Stéfanos Tsitsipás toe bij de prijsuitreiking. Foto: Getty Images

Djokovic: Tsitsipás gaat veel Grand Slams winnen

Djokovic wilde bij de prijsuitreiking ook nog wat zeggen tegen zijn tegenstander Tsitsipás. De pas 22-jarige Griek stond voor het eerst in zijn loopbaan in een Grand Slam-finale, maar moet dus nog wachten op zijn eerste titel.

"Ik begrijp wat hij nu doormaakt en ik weet hoe lastig het is om een Grand Slam-finale te verliezen. Dit zijn wel de wedstrijden waar je van leert. Hij komt sterker terug. Ik geloof zeker dat hij veel Grand Slams zal winnen in de toekomst."

Djokovic heeft door zijn zege op Roland Garros nog maar één Grand Slam-titel minder dan Roger Federer en Nadal, die beiden op twintig staan. De volgende Grand Slam is Wimbledon en dat toernooi begint op 28 juni.