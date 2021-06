Novak Djokovic heeft zondag dankzij een fraaie comeback voor de tweede keer Roland Garros op zijn naam geschreven. De Serviër rekende in een uiterst boeiende finale af met Stéfanos Tsitsipás.

De 34-jarige Djokovic knokte zich terug van een 0-2-achterstand in sets en kon na ruim vier uur spelen de felicitaties van de 22-jarige Tsitsipás in ontvangst nemen: 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2 en 6-4.

Het is voor Djokovic, die in de halve finales al te sterk was voor titelhouder Rafael Nadal, zijn negentiende Grand Slam-titel. De nummer één van de wereld heeft er nog maar één minder dan Roger Federer en Nadal, die beiden op twintig staan.

Djokovic is door zijn overwinning de eerste speler in de Open Era (sinds 1968) die nu elke Grand Slam minstens twee keer heeft gewonnen. Federer won Roland Garros slechts één keer (2009) en Nadal was in totaal één keer de beste op de Australian Open (2010).

Voor Tsitsipás was het zijn eerste Grand Slam-finale. De nummer vijf van de wereld won dit jaar al wel het Masters-toernooi van Monte Carlo (ook op gravel) en in 2019 de ATP Finals, maar moet dus nog wachten op zijn eerste Grand Slam-titel.

Stéfanos Tsitsipás schoot nog uit de startblokken tegen Novak Djokovic. Stéfanos Tsitsipás schoot nog uit de startblokken tegen Novak Djokovic. Foto: Getty Images

Tsitsipás troeft Djokovic af in spannende tiebreak

Tsitsipás kon bij zijn eerste finale direct aan de bak, want Djokovic kreeg twee breekpunten in de openingsfase. De Griek overleefde dat en in het vervolg van de eerste set ging het gelijk op. Tsitsipás kreeg bij 5-4 een setpunt, maar werd een game later gebroken. Ook Djokovic leverde daarna zijn opslag in, waardoor er een tiebreak kwam.

In die tiebreak leek het al snel de kant van Tsitsipás op te vallen. Hij kwam op 0-4 en 2-5, maar daarna pakte Djokovic vier punten op rij. Tsitsipás bleef echter koel, werkte het setpunt van de Serviër weg met een fraaie forehand en sloeg niet veel later zelf toe bij zijn tweede setpunt.

Die klap leek even na te dreunen bij Djokovic, want de toernooiwinnaar van 2016 leverde direct zijn opslag in en maakte in de tweede set een mindere indruk. Tsitsipás hield zijn goede spel vast, behield zijn servicegames en kon de set na een nieuwe break op 2-4 feilloos uitserveren.

Stéfanos Tsitsipás en Novak Djokovic. Stéfanos Tsitsipás en Novak Djokovic. Foto: Getty Images

Djokovic knokt zich terug en draait alles om

Djokovic stond met zijn rug tegen de muur, maar gaf zich nog niet gewonnen. De nummer één van de wereld, die in de vierde ronde tegen Lorenzo Musetti ook al op een 0-2-achterstand kwam in sets, brak Tsitsipás voor een 3-1-voorsprong en liep zonder al te veel moeite uit naar setwinst: 6-3.

De jacht op een nieuwe comeback werd ingezet en Djokovic drukte in de vierde set direct door. Hij brak een wat minder spelende Tsitsipás twee keer op rij en liep uit naar een 4-0-voorsprong. Djokovic hield de controle en gaf de ruime marge niet meer uit handen: 6-2.

Net als vorig jaar (toen in de halve finales) moest een vijfde set de beslissing brengen in Parijs tussen Djokovic en Tsitsipás. De Griek overleefde in de openingsfase nog wel een breekpunt, maar leverde daarna alsnog zijn opslag in. Die klap kwam hij niet meer te boven. Djokovic sloeg op zijn tweede matchpoint toe.