Barbora Krejcíková voelt dat ze bij het winnen van de titel op Roland Garros steun van boven heeft gehad van Jana Novotná. Haar coach en voormalig toptennisster overleed in 2017 op 49-jarige leeftijd.

"Ik weet zeker dat zij ergens vanaf boven naar me kijkt", zei Krejcíková nadat ze zaterdag in de finale in Parijs met 6-1, 2-6, 6-4 had gewonnen van de Russische Anastasia Pavlyuchenkova. "Alles wat hier de afgelopen twee weken is gebeurd, komt omdat zij vanaf daar voor mij zorgt."

De Tsjechische tennisster kwam als tiener achter het woonadres van Novotná en besloot onaangekondigd bij haar langs te gaan om haar te vragen om hulp. Novotná was onder de indruk van de brutale vraag en de ambities van het talent en besloot uiteindelijk als coach aan de slag te gaan.

Vier jaar geleden overleed de Wimbledon-kampioene van 1998 aan de gevolgen van kanker en dat kwam bij Krejcíková hard aan. Na haar winst op het Court Philippe-Chatrier dacht ze dan ook terug aan de laatste wijze les van haar landgenote.

"Haar laatste woorden waren: geniet ervan en probeer een Grand Slam te winnen. Ze was mijn inspiratiebron en ik mis haar. Ik hoop dat ze ook blij is."

Barbora Krejcíková wijst naar de hemel richting Jana Novotná. Barbora Krejcíková wijst naar de hemel richting Jana Novotná. Foto: ANP

'Bijzonder dat ik de trofee krijgt van Navrátilová'

Krejcíková kreeg de trofee uit handen van achttienvoudig Grand Slam-winnares Martina Navrátilová. Ook zij is een geboren Tsjechische, al kwam Navrátilová later in haar carrière uit voor de Verenigde Staten.

"Dat zij hier zit en me de trofee geeft, maakt het wel extra bijzonder", vond de 25-jarige Krejcíková. "Ze heeft me voorbereid en veel ge-sms't. Precies wat Jana vroeger deed."

Krejcíková is pas de zevende vrouw die in de Open Era (sinds 1968) als ongeplaatste speelster een Grand Slam wint. Op de wereldrangslijst maakt ze maandag een sprong van de 33e naar de vijftiende plaats.