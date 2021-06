Barbora Krejcíková heeft zaterdag als ongeplaatste speelster Roland Garros gewonnen. De 25-jarige Tsjechische was in de finale in Parijs in drie sets te sterk voor de Russische Anastasia Pavlyuchenkova, de nummer 31 van de plaatsingslijst: 6-1, 2-6, 6-4.

Krejcíková, de nummer 33 van de wereld, deed in het enkelspel pas vier keer eerder mee aan een Grand Slam-toernooi en was nooit verder gekomen dan de vierde ronde. Op Wimbledon en de US Open kwam ze zelfs nog nooit in actie.

In de aanloop naar Roland Garros pakte Krejcíková in Straatsburg pas haar eerste titel in het enkelspel. In Parijs trok ze die goede vorm door en wist ze onder anderen Elina Svitolina (5), Maria Sakkari (17) en Coco Gauff (24) te verrassen.

De 29-jarige Pavlyuchenkova, die op de wereldranglijst maar één plaats boven Krejcíková staat, is ondanks haar nederlaag in de finale wel een record rijker. Nooit eerder had een speelster 52 pogingen nodig om voor het eerst de eindstrijd op een Grand Slam te halen.

Het is al het tweede jaar op rij dat een ongeplaatste speelster Roland Garros wint. Vorig jaar ging de titel naar de Poolse Iga Swiatek, die deze keer in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Sakkari.

Barbora Krejcíková en Anastasia Pavlyuchenkova speelden hun eerste Grand Slam-finale Foto: ANP

Krejcíková slaat toe in spannende derde set

Krejcíková begon nerveus aan de finale en leverde, mede door twee dubbele fouten, direct haar eerste servicegame in. De Tsjechische, die al wel Grand Slam-titels pakte in het dubbelspel, herpakte zich echter uitstekend. Ze won zes games op rij en trok zo in 31 minuten de openingsset naar zich toe.

Die lijn kon Krejcíková niet doortrekken in de tweede set, waarin ze opeens veel meer onnodige fouten maakte. Pavlyuchenkova profiteerde en liep snel uit naar 5-2, maar net voordat ze de stand gelijk kon trekken, verstapte ze zich lelijk in een rally. Na te zijn behandeld aan haar bovenbeen, sleepte de Russische alsnog de tweede set in de wacht.

Na twee eenzijdige sets kreeg het publiek in Parijs een spannende derde set voorgeschoteld. Krejcíková sloeg de eerste slag door bij 2-1 een break voorsprong te nemen, maar die marge leverde ze direct weer in. De Tsjechische bleek echter stabieler in de rally's en pakte op 3-3 opnieuw een servicegame van haar tegenstandster af.

Op 5-3 kreeg Krejcíková twee kansen om de wedstrijd op de service van Pavlyuchenkova af te maken, maar die matchpoints wist ze niet te benutten. Een game later klaarde ze de klus op haar eigen opslag alsnog.