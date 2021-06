Arantxa Rus is er zaterdag niet in geslaagd de eerste WTA-titel uit haar loopbaan in het enkelspel te veroveren. De Nederlandse verloor in de finale van het graveltoernooi in het Kroatische Bol van de Italiaanse Jasmine Paolini: 6-2 en 7-6 (4).

De dertigjarige Rus verloor haar eerste drie servicegames van de wedstrijd en kwam daardoor snel op een ruime achterstand te staan. Ze brak de 25-jarige Paolini één keer terug, maar een comeback in de eerste set bleef uit.

In het tweede bedrijf liep Rus door een snelle break uit naar een 4-1-voorsprong, maar bij een stand van 5-3 verzuimde ze de set uit te serveren. Uiteindelijk was er een tiebreak nodig om de beslissing te brengen en daarin trok Paolini aan het langste eind.

Het toernooi in Bol is een WTA 125-toernooi, de laagste categorie op de tour. Rus, die als nummer 83 van de wereld als tweede was geplaatst, rekende op weg naar de finale af met Ysaline Bonaventure, Katarina Zavatska (opgave), Claire Liu en Irina Bara.

Rus won in haar carrière wel al vier keer een WTA-toernooi in het dubbelspel: dit jaar in Lyon, vorig jaar in Palermo en Linz en in 2017 in Bastad.

Twee weken geleden deed Rus nog mee aan Roland Garros, maar ze moest in de eerste ronde van het Grand Slam-toernooi in Parijs haar meerdere erkennen in de Roemeense Mihaela Buzarnescu. Rus bereidt zich nu voor op Wimbledon, dat op 28 juni begint.