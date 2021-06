Met zijn spectaculaire zege op Rafael Nadal in de halve finales van Roland Garros zorgde Novak Djokovic vrijdag niet alleen voor een trendbreuk, maar bewees de Serviër nog maar eens hoe allround hij is. In de eindstrijd tegen Stéfanos Tsitsipás kan de nummer één van de wereld zondag een grote stap zetten naar misschien wel zijn belangrijkste doel: het Grand Slam-record.

"Djokovic zei dat zijn wedstrijd tegen Nadal in de top drie komt van beste partijen uit zijn carrière. Bij mij komt deze halve finale ook wel in mijn top drie van wedstrijden die ik ooit heb mogen verslaan", zei commentator Kristie Boogert the day after over de thriller van ruim vier uur in gesprek met NU.nl.

Normaal gesproken is het niet de vraag óf Nadal Roland Garros wint, maar hoeveel sets hij op weg naar de titel verliest. De Spanjaard won tot deze editie honderd wedstrijden in Parijs en verloor er maar twee, maar net als in 2015 was het vrijdag Djokovic die de gravelkoning in een spektakelstuk van de troon stootte.

"Het was echt een bizar goede wedstrijd", aldus de 47-jarige Boogert, die namens Eurosport de wedstrijden op Roland Garros van commentaar voorziet. "Djokovic had zijn emoties ontzettend goed onder controle. Hij kwam ook goed in die spinballen van Nadal, die daar veel moeite mee had. Daarnaast oogde Djokovic ongelooflijk fit. Zo stabiel als tegen Nadal had ik hem het hele toernooi niet gezien."

Met zijn zege op het domein van Nadal, die vlak voor het toernooi nog een standbeeld kreeg om zijn prestaties in Parijs eer aan te doen, toonde Djokovic nog maar eens aan dat hij een belangrijkste gegadigde is om straks het Grand Slam-record toe te eigenen. Bij een zege op Tsitsipás komt de nummer één van de wereld op negentien titels, één minder dan Nadal en de vijf jaar oudere Roger Federer.

"Djokovic is het meest allround en had al de grootste kans om met het Grand Slam-record te eindigen, maar Nadal biedt hem nu een opening om het record al eerder te naderen", zegt Boogert. "Sterker nog: over een paar weken is de finale van Wimbledon en dan kan Djokovic al gedeeld recordhouder zijn. Op het gras in Londen moet het hem normaal gesproken zelfs nog makkelijker afgaan dan in Parijs."

Novak Djokovic bezorgde Rafael Nadal zijn derde nederlaag ooit op Roland Garros. Novak Djokovic bezorgde Rafael Nadal zijn derde nederlaag ooit op Roland Garros. Foto: AFP

'Tsitsipás zal nerveus zijn, maar Djokovic mogelijk ook'

Eerst moet Djokovic nog zien af te rekenen met Tsitsipás. De 22-jarige Griek, die vorig jaar in de halve finales van Roland Garros in vijf sets verloor van 'The Djoker', maakt een goede indruk in Parijs en rekende op weg naar de eindstrijd al af met de mondiale nummer twee Daniil Medvedev en Alexander Zverev, de nummer zes van de wereld.

"Alles valt of staat voor Djokovic met hoe hij zich herstelt", zegt Boogert. "De vijfsetter van Tsitsipás tegen Zverev vrat ook energie, maar dat staat niet in verhouding met de uitputtingsslag van Djokovic tegen Nadal met al die lange rally's."

"Tsitsipás is een sierlijke speler met een attractieve speelstijl, die ook heel stoïcijns kan zijn. Met de afwisseling in zijn spel kan hij het Djokovic echt moeilijk maken, maar hij moet dan wel op de top van zijn kunnen spelen en hopen dat Djokovic nog niet helemaal fit is. Als hij er zondag wel weer gewoon staat, wordt het écht heel lastig voor hem."

Tsitsipás stond al drie keer in de halve finales van een Grand Slam-toernooi, maar de ervaring van een finale op een van de vier grote toernooien mist de nummer vijf van de wereld nog. "Dit is mentaal echt nieuw terrein voor hem, maar vergeet niet dat Djokovic ook nerveus kan zijn. Hij was de underdog tegen favoriet Nadal, maar tegen Tsitsipás is hij opeens de te kloppen man en moet hij het laten zien. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Djokovic is weliswaar de nummer één van de wereld, maar geen robot."

De finale tussen Djokovic en Tsitsipás begint zondag om 15.00 uur op Court Philippe-Chatrier. Djokovic won Roland Garros alleen in 2016. Als hij Tsitsipás verslaat, is hij de eerste tennisser ooit in het open tijdperk (vanaf 1968) die alle Grand Slam-toernooien in het enkelspel minstens twee keer heeft gewonnen.