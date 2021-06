Rafael Nadal vindt dat hij het vrijdagavond simpelweg niet verdiende om voor het vierde jaar op rij de finale van Roland Garros te bereiken. De gravelkoning beseft dat hij in het spektakelstuk tegen Novak Djokovic te veel fouten maakte om op te mogen voor zijn veertiende titel in Parijs.

"Er zaten echt een paar krankzinnige punten tussen, maar de vermoeidheid trad in. Ik verzuimde op 6-5 in de derde set een setpunt te benutten en miste in de tiebreak een eenvoudige volley. Dat soort fouten horen erbij, maar je mag ze niet maken als je wil winnen", concludeerde Nadal op zijn persconferentie.

De 35-jarige Spanjaard verloor vóór zijn halve finale tegen de één jaar jongere Djokovic slechts twee keer eerder een wedstrijd op Roland Garros, maar hij speelde vrijdagavond in zijn 106e wedstrijd in Parijs niet op de top van zijn kunnen.

Met 55 onnodige fouten - waaronder liefst 8 dubbele fouten - was Nadal tegen een andere speler misschien nog weggekomen, maar uitblinker Djokovic gaf na de eerste set heel weinig meer weg en en trok na een thriller van vier uur aan het langste eind.

Rafael Nadal moest na ruim vier uur zijn meerdere erkennen in Novak Djokovic. Foto: AFP

'Het was gewoon niet mijn dag'

Hoewel Nadal in zijn vertrouwde stadion van de troon werd gestoten door misschien wel zijn grootste rivaal én zijn veertiende titel op Roland Garros minimaal met een jaar moet uitstellen, zit de nummer drie van de wereld niet in zak en as.

"Het was een mooi gevecht en ik heb mijn best gedaan, maar het was gewoon niet mijn dag", zei Nadal, die later op de avond vanwege het koelere weer minder profijt had van de topspin in zijn slagen. "Maar dat maakt niks uit, dat hoort bij tennis. De speler die het beste met de omstandigheden weet om te gaan, verdient te winnen. Er is geen twijfel over mogelijk dat Novak het verdiende."

Net als Djokovic was Nadal blij dat de organisatie besloot om het publiek ondanks de avondklok om 23.00 uur op de tribunes te laten zitten. "De steun was echt geweldig, nietwaar? Op sommige momenten was ik extreem vermoeid, maar het publiek gaf me de energie om door te gaan. Het is heel emotioneel voor mij om de liefde van de mensen te voelen op de belangrijkste plek in mijn tennisloopbaan."

De finale van zondag gaat tussen Djokovic en Stéfanos Tsitsipás, de nummer vijf van de wereld die in zijn halve finale in vijf sets te sterk was voor Alexander Zverev. Djokovic kan zijn negentiende Grand Slam-titel veroveren en Tsitsipás zijn eerste.