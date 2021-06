Slechts twee keer verloor Rafael Nadal op Roland Garros voordat hij vrijdagavond aan zijn halve finale in Parijs begon, maar een ijzersterk spelende Novak Djokovic bezorgde de gravelkoning een derde nederlaag. De Serviër genoot met volle teugen van de hoogstaande wedstrijd in Parijs en komt superlatieven tekort voor Nadal.

"Dit was hoe dan ook mijn beste wedstrijd op Roland Garros. Dit duel komt ook wel in mijn top drie van beste wedstrijden die ik in mijn loopbaan heb gespeeld", zei de 34-jarige Djokovic na de kraker van vier uur en elf minuten (3-6, 6-3, 7-6 (4) en 6-2) op zijn persconferentie.

"De kwaliteit van de wedstrijd was heel hoog en ik speelde tegen mijn grootste rivaal, die juist op deze baan in het verleden zoveel successen heeft geboekt. Hij domineerde hier de afgelopen vijftien jaar. Dit was echt zo'n avond die ik nooit meer zal vergeten."

Djokovic verloor vorig jaar in de finale van Roland Garros nog kansloos van Nadal en op basis van de eerste set (3-6 na 0-5 achter) leek een herhaling van die wedstrijd in het verschiet te liggen. Vanaf de tweede set gaf de nummer één van de wereld echter bijna niets meer weg en profiteerde hij van de 55 onnodige fouten die Nadal - met name met zijn backhand - maakte.

Opvallend was dat de organisatie tijdens het spectaculaire halvefinaleduel besloot om het publiek op de tribunes te laten zitten, terwijl er vanaf 23.00 uur nog altijd een avondklok geldt. "Ik hoorde dat er een uitzondering werd gemaakt voor ons", zei Djokovic. "Ik was er heel blij mee, want de atmosfeer in het stadion was geweldig."

Novak Djokovic schreef historie door Rafael Nadal zijn derde nederlaag ooit op Roland Garros te bezorgen.

'Ik kom superlatieven tekort voor Nadal'

Door zijn historische overwinning op Nadal is Djokovic nu de enige speler die hem in Parijs twee keer heeft verslagen, na eerder succes in 2015. De andere overwinning staat op naam van de Zweed Robin Söderling, die de normaal gesproken ongenaakbare Spanjaard in 2009 versloeg in de achtste finales.

Nadal verloor deze editie in zijn kwartfinale tegen Diego Schwartzman voor het eerst sinds 2019 een set op Roland Garros. De nummer drie van de wereld had voor het vierde jaar op rij de finale kunnen bereiken in Parijs en zijn veertiende titel kunnen veroveren. Daarmee had hij ook het Grand Slam-record, dat hij nu nog met Roger Federer deelt, helemaal op zijn naam gekregen.

"Ik kom superlatieven tekort om de prestaties van 'Rafa' op Roland Garros te beschrijven", zei Djokovic. "Hij is de dominantste speler in de geschiedenis van dit toernooi. De prestaties spreken voor zich. Elke keer als je hier tegen hem de baan op stapt, lijkt het alsof je de Mount Everest moet beklimmen om hem te kunnen verslaan. Hij heeft hier een ongelooflijke historie."

Djokovic kan Roland Garros voor de tweede keer op zijn naam schrijven en zijn negentiende Grand Slam-titel veroveren. De aanvoerder van de wereldranglijst moet dan zondag in de finale wel de Griek Stéfanos Tsitsipás zien te verslaan.