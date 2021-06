Novak Djokovic en Stéfanos Tsitsipás strijden zondag tegen elkaar in de finale van Roland Garros. De Serviër en de Griek waren op vrijdag in de halve eindstrijd na twee thrillers te sterk voor respectievelijk titelhouder Rafael Nadal en Alexander Zverev.

De 34-jarige Djokovic was in de 58e confrontatie met Nadal in vier sets te sterk voor de Spanjaard, die de laatste vier edities van Roland Garros allemaal had gewonnen: 3-6, 6-3, 7-6 (4) en 6-2. De partij duurde in totaal meer dan vier uur, vooral door een slopende derde set (98 minuten).

Djokovic bezorgde Nadal pas zijn derde nederlaag ooit op Roland Garros. De dertienvoudig toernooiwinnaar verloor in 2009 van Robin Söderling en in 2015 eveneens van Djokovic. Nadal verloor voor het eerst een halve finale in Parijs en blijft voorlopig op twintig Grand Slam-titels staan (net als Roger Federer). Djokovic kan zondag zijn negentiende Grand Slam winnen.

Tsitsipás kwam tegen Zverev op een 2-0-voorsprong in sets en leek een tamelijk eenvoudige overwinning te gaan boeken, maar de Duitser knokte zich knap terug. Een perfecte comeback zat er niet in voor Zverev, want Tsitsipás won na ruim 3,5 uur tennis met 6-3, 6-3, 4-6, 4-6 en 6-3.

Het is voor het eerst dat Tsitsipás in de finale van een Grand Slam-toernooi staat. De nummer vijf van de wereld stond voor dit toernooi al wel drie keer in de halve finale (Australian Open 2017 en 2019 en Roland Garros 2020).

Novak Djokovic krijgt de felicitaties van Rafael Nadal. Novak Djokovic krijgt de felicitaties van Rafael Nadal. Foto: Getty Images

Nadal kan goede start geen vervolg geven

De 35-jarige Nadal werkte in de eerste game tegen Djokovic direct twee breekkansen weg en was daarna genadeloos. Hij liep uit naar 5-0, werd nog wel een keer gebroken, maar won de openingsset met 6-3. In de tweede set regende het breekkansen aan beide kanten, maar was Djokovic ditmaal de betere: 6-3.

De eerste twee sets duurden al bijna twee uur, maar het derde bedrijf werd een wedstrijd op zich. Djokovic en Nadal sloegen in telkens langdurende games twee keer toe op de service van de tegenstander, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Ook die tiebreak was een nek-aan-nek​race, maar Djokovic maakte het verschil door bij 4-3 een punt te pakken op de service van Nadal.

Nadal leek niet van slag en brak de Serviër direct in de vierde set. De Spanjaard liep uit naar 2-0, maar daarna ging het mis voor de titelhouder in Parijs. Djokovic brak terug, won zijn servicegames vervolgens eenvoudig en sloeg nog twee keer toe op de service van Nadal. Bij het tweede matchpoint was het beslist.

Stéfanos Tsitsipás staat voor het eerst in een Grand Slam-finale. Stéfanos Tsitsipás staat voor het eerst in een Grand Slam-finale. Foto: Getty Images

Zverev ruziet met umpire, Tsitsipás overleeft cruciale 0-40

Tsitsipás kreeg in de openingsset tegen Zverev als enige een kans om te breken en benutte die ook (voor een 0-2-voorsprong), waardoor hij de eerste set won. In het tweede bedrijf kwam Zverev op een 3-0-voorsprong, maar daarna verloor de jongeling zes games op rij.

Het leek de nekslag voor Zverev, maar de nummer zes van de wereld toonde karakter en won het derde en vierde bedrijf door in beide sets één break te plaatsen. Zverev maakte in de derde set nog wel lang ruzie met de umpire, omdat hij het niet eens was met een beslissing van de lijnrechter.

De comeback van Zverev leek perfect te worden toen hij in de vijfde set op de service van Tsitsipás direct op 0-40 kwam. De Griek wist echter de drie breekpunten weg te werken, pakte de game en sloeg bij 2-1 zelf toe op de service van Zverev. De Duitser werkte bij 2-5 nog wel vier matchpoints weg, maar dat bleek uitstel van executie.