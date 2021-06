Roger Federer heeft nog geen terugval gehad sinds zijn rentree op de tennisbaan in maart. De Zwitser vindt dat hij alleen nog maar progressie heeft geboekt en kijkt dan ook reikhalzend uit naar het grasseizoen.

"Na twee operaties moet ik extreem voorzichtig zijn bij iedere stap die ik zet, maar nu is het voor mij echt tijd om te oogsten. Eigenlijk begint het seizoen hier voor me", zei Federer vrijdag in Halle, waar hij komende week zijn eerste toernooi op gras zal spelen.

De nummer acht van de wereld hoopt op Wimbledon weer om de eindzege te kunnen strijden. In Halle, waar Federer al tien keer de beste was, trainde hij donderdag voor het eerst. "Ik ben best positief gestemd over mijn kansen, want op gras komen mijn kwaliteiten tot zijn recht."

Federer trok zich zondag nog uit voorzorg terug uit Roland Garros. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar bereikte de vierde ronde, maar wilde zo kort na zijn terugkeer niet het maximale van zijn lichaam vragen en zijn knie ook wat rust gunnen in de aanloop naar het grasseizoen.

"Ik heb er vertrouwen in dat mijn lichaam zich de komende dagen goed gaat houden. Dit weekend zal ik wat dieper gaan in de trainingen en ik hoop dat ik geen reactie ga krijgen", aldus de 39-jarige Federer.

Federer kan Wimbledon, dat op 28 juni begint, voor de negende keer winnen. Hij is met acht titels al de recordhouder op het Londense gras. Het ATP-toernooi van Halle begint maandag.