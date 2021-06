Met twee vrouwen buiten de mondiale top dertig en twee speelsters die nog nooit in een Grand Slam-finale stonden, wordt de eindstrijd van Roland Garros tussen Barbora Krejcíková en Anastasia Pavlyuchenkova zaterdag een uiterst bijzondere. NU.nl zet acht opmerkelijke statistieken over deze finale op een rij.

1 | Het wordt de zesde editie op rij dat Roland Garros het decor is van de eerste Grand Slam-titel voor de winnares bij de vrouwen. Dat overkwam de afgelopen keren Garbiñe Muguruza (2016), Jelena Ostapenko (2017), Simona Halep (2018), Ashleigh Barty (2019) en vorig jaar Iga Swiatek.

2 | De 25-jarige Krejcíková, momenteel nog de nummer 33 van de wereld, doet pas voor de vijfde keer mee aan een Grand Slam-toernooi. Sterker nog, ze was nog nooit actief op Wimbledon of de US Open. De 29-jarige Pavlyuchenkova heeft wat meer ervaring op dat gebied: zij haalde op elke Grand Slam al eens de kwartfinale.

3 | Pavlyuchenkova (WTA-32) heeft met het bereiken van de Roland Garros-finale een bijzonder record gebroken. Ze is nu de vrouw die het vaakst een Grand Slam speelde voordat ze voor het eerst de finale haalde (52e Grand Slam). Roberta Vinci had dat record in handen toen ze in 2015 bij haar 44e Grand Slam-deelname de US Open-finale bereikte.

4 | Sinds de invoering van de WTA-ranking stonden slechts twee vrouwen lager op de wereldranglijst op het moment dat zij Roland Garros wonnen dan Pavlyuchenkova (32) en Krejcíková (33). Swiatek was vorig jaar de nummer 54 van de wereld toen ze in Parijs de beste was en Ostapenko stond in 2017 op plaats 47.

De Coupe Suzanne-Lenglen, de beker voor de winnares van Roland Garros. De Coupe Suzanne-Lenglen, de beker voor de winnares van Roland Garros. Foto: Getty Images

Krejcíková verloor in 2017 nog WTA-finale van Bertens

5 | Krejcíková staat pas voor de vierde keer in de finale van een WTA-toernooi (één titel). Ze bereikte onder meer de eindstrijd in Neurenberg in 2017. De Tsjechische verloor toen van Kiki Bertens. Pavlyuchenkova speelt haar 21e WTA-finale (twaalf titels).

6 | Beide vrouwen, die elkaar nog niet eerder troffen, zullen nog niet in de top tien van de wereldranglijst staan als ze Roland Garros winnen. Pavlyuchenkova zal stijgen naar plaats veertien op de WTA-ranking. Krejcíková wordt bij een eindzege de nieuwe nummer vijftien van de wereld.

7 | Krejcíková kan de zevende vrouw worden in de Open Era (sinds 1968) die een Grand Slam wint op het moment dat ze ongeplaatst is. Dat lukte eerder Chris O'Neil (1978, Australian Open), Serena Williams (2007, Australian Open), Kim Clijsters (2009, US Open), Ostapenko (2017, Roland Garros), Sloane Stephens (2017, US Open) en dus Swiatek (2020, Roland Garros).

8 | Pavlyuchenkova of Krejcíková wordt de tiende vrouw in de laatste zestien Grand Slam-toernooien die minstens één grote titel wist te pakken.

De vrouwenfinale op Roland Garros begint zaterdag om 15.00 uur. Bij de mannen gaat de eindstrijd zondag tussen Novak Djokovic en Stéfanos Tsitsipás.