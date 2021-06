Arantxa Rus is nog maar één zege verwijderd van haar eerste WTA-titel. De dertigjarige Nederlandse bereikte vrijdag de finale in het Kroatische Bol door de Roemeense Irina Bara kansloos te laten: 6-2 en 6-1.

De als tweede geplaatste Rus neemt het zaterdag in de eindstrijd op tegen de Italiaanse Jasmine Paolini, de nummer 3 van de plaatsingslijst en de mondiale nummer 91. Paolini gunde de als eerste geplaatste Anna Blinkova vier games: 6-2 en 6-2.

Het WTA-toernooi van Bol is een WTA 125-toernooi, de laagste klassering op de WTA Tour. Vorige week ging Rus, de nummer 83 van de wereld, op Roland Garros al in de eerste ronde onderuit.

Ze speelde eenmaal eerder een finale van een WTA-125-toernooi. In november 2017 ging Rus in Taipei in twee sets onderuit tegen de Zwitserse Belinda Bencic.