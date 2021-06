Vijftien jaar na hun eerste ontmoeting, ook toen op Roland Garros, spelen Rafael Nadal en Novak Djokovic vrijdag voor de 58e keer tegen elkaar. In de halve finales in Parijs staat er veel meer op het spel dan alleen een finaleplek bij het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar.

"Een wedstrijd tegen Nadal is gewoon anders", zei Djokovic woensdag na zijn zege op Matteo Berrettini in de kwartfinales. "We leven voor dit soort momenten. Ik weet dat ik mijn beste tennis moet laten zien", aldus Nadal na zijn overwinning op Diego Schwartzman.

Roger Federer tegen Nadal was lang dé kraker in het tennis, maar dat duel is 'slechts' veertig keer gespeeld. Bij Federer-Djokovic staat de teller op vijftig partijen. En dus is het niet gek dat Djokovic zijn rivaliteit met Nadal "historisch" noemt, en hij de Spanjaard als een grotere concurrent ziet dan Federer.

"Het wordt een speciale wedstrijd", zegt Carlos Moyà, de coach van Nadal, in gesprek met de Spaanse krant Marca. "Het is het duel dat het vaakst is gespeeld in de tennisgeschiedenis. De rivaliteit is groot."

Vorig jaar was Nadal in de finale van Roland Garros veel te sterk voor Djokovic (6-0, 6-2 en 7-5). "We verwachten geen herhaling van die wedstrijd, 'Rafa' gaat het moeilijk krijgen", aldus Moyà. "Zijn niveau in de finale van vorig jaar is ook bijna niet te overtreffen, het was een masterclass in graveltennis."

"Ik denk dat het vrijdag meer een wedstrijd wordt als vorige maand in Rome", doelt Moyà op de finale van het Masters-toernooi op gravel, die Nadal won na een lange driesetter (7-5, 1-6 en 6-3). "Er zullen ups en downs zijn. We hebben veel vertrouwen, maar weten ook hoe goed Djokovic is."

Rafael Nadal (rechts) won vorig jaar zijn dertiende Roland Garros-titel door Novak Djokovic te verslaan in de finale. Rafael Nadal (rechts) won vorig jaar zijn dertiende Roland Garros-titel door Novak Djokovic te verslaan in de finale. Foto: Pro Shots

Laatste gravelzege Djokovic op Nadal was in 2016

Door de zege van Nadal in Rome heeft hij nu 28 keer gewonnen en 29 keer verloren van Djokovic. Op gravel (negentien zeges tegenover zeven nederlagen) en op Roland Garros (zeven zeges tegenover één nederlaag) zijn de verhoudingen echter duidelijk in het voordeel van de Spanjaard.

De laatste gravelzege van Djokovic op Nadal was vijf jaar geleden in Rome. De Servische nummer één van de wereld is wel maar een van de twee tennissers - naast de Zweed Robin Söderling - die Nadal verslagen heeft op Roland Garros. In 2015 won hij in de kwartfinales.

Een nieuwe zege van Djokovic zou alleen daarom al bijzonder zijn, maar er speelt nog wel wat meer mee. Nadal hoopt zondag voor de veertiende keer Roland Garros te winnen en daarmee op een recordaantal van 21 Grand Slam-titels te komen. Momenteel staat hij nog op gelijke hoogte met Federer.

Achttienvoudig Grand Slam-winnaar Djokovic wil het gat met zijn twee rivalen op deze eeuwige ranglijst juist verkleinen. Bovendien kan hij met een titel in Parijs de eerste man sinds Rod Laver worden die alle vier de 'majors' minimaal twee keer gewonnen heeft. Laver voltooide die statistiek in 1969.

De halve finale tussen Nadal en Djokovic begint vrijdag op z'n vroegst om 17.30 uur. Eerst staat vanaf 15.00 uur de andere halve eindstrijd (Alexander Zverev tegen Stéfanos Tsitsipás) op het programma.