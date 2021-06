Anastasia Pavlyuchenkova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van Roland Garros. De als 31e geplaatste Russische was de ongeplaatste Sloveense Tamara Zidansek donderdag in twee sets de baas: 7-5, 6-3.

Voor de 29-jarige Pavlyuchenkova is het haar veertiende deelname aan Roland Garros, waar ze nooit verder was gekomen dan de kwartfinales in 2011. Ook op andere Grand Slams kwam ze nooit voorbij de laatste acht.

In de finale neemt Pavlyuchenkova het zaterdag op tegen de als zeventiende geplaatste Maria Sakkari of Barbora Krejcíková. Ook de Griekse en de Tsjechische kwamen nog nooit zo ver op een Grand Slam.

In een wat rommelige wedstrijd plaatste Pavlyuchenkova op 6-5 de beslissende break in de eerste set, waarna ze in de tweede set leek door te drukken door snel een 4-1-voorsprong te nemen.

Zidansek, de nummer 85 van de wereld, richtte zich echter nog een keer op en kwam via een rebreak terug tot 4-3. Het bleek echter niet genoeg om een beslissende set uit het vuur te slepen, want even later kwam er door een misser met de backhand van de 23-jarige Sloveense een einde aan de partij.

De favorieten laten het dit jaar afweten op het gravel van Parijs. Iga Swiatek, de nummer acht van de plaatsingslijst, bereikte als enige speelster uit de top tien de kwartfinales, maar de titelverdedigster werd daarin uitgeschakeld door Sakkari.