De vrouwenfinale op Roland Garros gaat zaterdag tussen Barbora Krejcíková en Anastasia Pavlyuchenkova. De Tsjechische en Russische outsiders wonnen donderdag hun halve finale in Parijs.

In een partij van drie uur en achttien minuten was Krejcíková met 7-5, 4-6 en 9-7 te sterk voor Maria Sakkari. De Griekse miste in de derde set als eerste een matchpoint, waarna de Tsjechische haar vijfde matchpoint wel benutte.

Alle vier de halvefinalisten waren nooit eerder in hun carrière zo ver gekomen op een Grand Slam. De favorieten lieten het dit jaar afweten op het gravel van Parijs. Iga Swiatek, de nummer acht van de plaatsingslijst, bereikte als enige speelster uit de top tien de kwartfinales, maar de titelverdedigster werd daarin uitgeschakeld door Sakkari.

De partij tussen Krejcíková (WTA-33) en Sakkari (WTA-18) begon met zeven breaks in de eerste set erg wisselvallig. Krejcíková trok aan het langste eind, maar leverde vervolgens haar eerste twee opslagbeurten in de tweede set in. Die achterstand kwam ze niet meer te boven.

Er moest een derde set aan te pas komen, die liefst een uur en 32 minuten zou duren. Bij 4-5 miste Sakkari een matchpoint op eigen service, waarna de 25-jarige Krejcíková terugkwam tot 6-6.

Bij 7-6 kreeg de Tsjechische drie matchpoints op de service van de Griekse, maar ze kon die kansen niet benutten. Twee games later sloeg ze op haar vijfde wedstrijdpunt wel toe.

Anastasia Pavlyuchenkova mag zich op 29-jarige leeftijd opmaken voor haar eerste Grand Slam-finale. Foto: ANP

Pavlyuchenkova bij veertiende deelname voor het eerst in finale

Eerder op donderdag plaatste Pavlyuchenkova zich voor de finale. De als 31e geplaatste Russische was de ongeplaatste Sloveense Tamara Zidansek in twee sets de baas: 7-5 en 6-3.

Voor de 29-jarige Pavlyuchenkova is het haar veertiende deelname aan Roland Garros, waar ze nooit verder kwam dan de kwartfinales in 2011.

In een wat rommelige wedstrijd plaatste Pavlyuchenkova op 6-5 de beslissende break in de eerste set, waarna ze in de tweede set leek door te drukken door snel een 4-1-voorsprong te nemen.

Zidansek, de nummer 85 van de wereld, richtte zich echter nog een keer op en kwam via een rebreak terug tot 4-3. Het bleek niet genoeg om een beslissende set uit het vuur te slepen, want even later kwam er door een misser met de backhand van de 23-jarige Sloveense een einde aan de partij.