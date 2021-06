Novak Djokovic kan niet wachten tot hij het vrijdag in de halve finales van Roland Garros mag opnemen tegen titelverdediger en dertienvoudig winnaar Rafael Nadal. De Serviër ziet het duel met de Spaanse gravelkoning in Parijs als de grootste krachtproef die hij zich maar voor kan stellen.

"Tegen Nadal spelen op het gravel waar hij al zoveel successen heeft geboekt, is de grootste uitdaging die er is. Dit is niet te vergelijken met een andere wedstrijd. Veel groter dan dit kan het niet worden op een Grand Slam", zei Djokovic woensdag na zijn gewonnen viersetter tegen de Italiaan Matteo Berrettini: 6-3, 6-2, 6-7 (5) en 7-5.

Het wordt al de 58e keer dat Djokovic en Nadal elkaar tegenkomen op de ATP Tour, maar in onderlinge ontmoetingen is de balans bijna gelijk. 'The Djoker' won 29 keer, terwijl 'Rafa' 28 keer zegevierde. De laatste twee ontmoetingen waren op gravel - waaronder de Roland Garros-finale van 2020 - en die gingen glansrijk naar Nadal.

"Elke keer als we elkaar tegenkomen, komen er veel verwachtingen bij kijken en is er extra spanning", zegt Djokovic. "De hele vibe is gewoon anders als ik met hem de baan op stap. Dat is ook waarom onze rivaliteit zo historisch is voor de sport. Ik zie het als een privilege dat ik zo vaak tegen Rafa heb mogen spelen."

"De rivaliteit met spelers als hem en Roger Federer hebben mij een sterkere speler gemaakt. Door die ontmoetingen begreep ik wat ik moest doen om net zo goed te worden als hen. Rafa zie ik denk ik als een grotere rivaal dan Roger, puur omdat de verwachtingen voor een duel van mij met hem altijd groter zijn."

Novak Djokovic verloor vorig jaar in de finale van Roland Garros kansloos van Rafael Nadal. Foto: AFP

Djokovic slaakte oerkreten vanwege spanning

Hoewel Djokovic in het verleden vaker van Nadal won dan andersom, is het de Spanjaard die vrijdag als grote favoriet aan de kraker in de halve finales begint. De nummer drie van de wereld, die twee zeges verwijderd is van een historische 21e Grand Slam-titel, verloor in zijn kwartfinale tegen de Argentijn Diego Schwartzman past zijn eerste set op Roland Garros in twee jaar.

Djokovic daarentegen ontsnapte in de vierde ronde tegen de Italiaan Lorenzo Musetti na twee verloren tiebreaks aan uitschakeling en tegen Berrettini ging het ook niet van een leien dakje. Na zijn verzilverde matchpoint liet Djokovic dan ook zijn emoties de vrije loop, met onder meer oerkreten richting de tribune.

"De wedstrijd was heel intens en ik voelde alsof ik de hele tijd onder hoogspanning stond", zei de nummer één van de wereld. "Het was heel erg stressvol om in iedere servicegame van mij onder druk te staan, want zijn servicegames gingen vrij soepel. Bij mijn reactie aan het einde kwam al die spanning eruit."

De kwartfinale werd even voor 23.00 uur stilgelegd, zodat het publiek de tribunes van het Court Philippe-Chatrier met het oog op de avondklok kon verlaten. "Het is vervelend voor de fans en het toernooi dat er een avondklok is, maar ik vond het zelf niet zo erg. Ik had die pauze even nodig om te resetten. Ik ben hoe dan ook blij dat ik de kans heb gehad om in de avond voor publiek te spelen."