Rafael Nadal heeft woensdag de halve finales op Roland Garros bereikt. De titelverdediger rekende in de kwartfinales overtuigend af met Diego Schwartzman en wacht bij de laatste vier mogelijk een ontmoeting met Novak Djokovic, die later op de dag in actie komt.

De 35-jarige Nadal had 2 uur en 48 minuten nodig om zich te ontdoen van de Argentijnse nummer tien van de wereld. Na een overtuigende eerste set, die hij met 6-3 won, moest hij voor het eerst sinds 2019 op het Parijse gravel een set incasseren (4-6). Daarna herpakte de Spanjaard zich en trok hij de derde (6-4) en vierde set (6-0) naar zich toe. Vooral in de laatste set was hij een klasse apart.

Desondanks kan Nadal niet terugkijken op een geheel vlekkeloos optreden tegen Schwartzman op het Court Philippe-Chatrier. Hij sloeg liefst 29 onnodige fouten, tien minder dan zijn opponent. Hij maakte dat goed door veel meer winners te slaan (35 om 26).

Bij de laatste vier neemt Nadal het op tegen de winnaar van de partij tussen Djokovic en Matteo Berrettini, die in de avond op het gravel in Parijs staan. Bij een zege van Djokovic volgt een herhaling van de Roland Garros-finale van vorig jaar, die Nadal in drie sets won. Op weg naar die eindstrijd rekende Nadal in de halve finales af met Schwartzman, die nog nooit een Grand Slam-finale haalde.

Het is voor de veertiende keer in totaal en voor het vijfde jaar op rij dat Nadal de halve finales op Roland Garros bereikt. Bij de voorgaande dertien keren schreef hij het graveltoernooi altijd op zijn naam. Hij is daarmee recordhouder in Parijs.

Nadal kan op Roland Garros voor het eerst in zijn loopbaan het recordaantal Grand Slam-titels op zijn naam vestigen. Momenteel deelt hij met twintig titels het record met Roger Federer, die zich zondag terugtrok uit Parijs zodat zijn knie niet overbelast raakt richting Wimbledon.