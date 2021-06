Novak Djokovic en Rafael Nadal staan tegenover elkaar in de halve finales op Roland Garros. De Servische mondiale nummer één rekende in de kwartfinales af met Matteo Berrettini, terwijl Nadal te sterk was voor Diego Schwartzman.

De 34-jarige Djokovic maakte lange tijd een foutloze indruk tegen de als negende geplaatste Berrettini, die al bij zijn tweede opslag in de eerste set gebroken werd en sindsdien achter de feiten aanliep. De Serviër verloor desondanks via een tiebreak de derde set, waarna hij voor lege tribunes en na twee gemiste matchpoints alsnog zegevierde tegen de Italiaan: 6-3, 6-2, 6-7 (5), 7-5.

Opvallend was dat Djokovic na de zege een nogal agressieve indruk maakte op het gravel. Met een verbeten blik slaakte hij verschillende oerkreten en riep hij vervolgens iets onverstaanbaars naar de kant, waarna hij afsluitend met de vuist op zijn borst sloeg. Onduidelijk is waarom hij zo geagiteerd was.

Iets voor 23.00 uur werd de partij tussen Djokovic en Berrettini stilgelegd omdat de toeschouwers vanwege de avondklok de tribunes op het Court Philippe-Chatrier moesten verlaten. In heel Frankrijk mag niemand van 23.00 uur tot 6.00 uur zonder geldige reden op straat zijn.

Bij de laatste vier treft Djokovic vrijdag zijn rivaal Nadal, wat een herhaling van de Roland Garros-finale van vorig jaar is. Nadal won die eindstrijd in drie sets en sleepte daarmee zijn dertiende Roland Garros-titel binnen, waarmee hij recordhouder is.

Het is de elfde keer in totaal en voor het derde jaar op rij dat Djokovic de halve finales op Roland Garros bereikt. De achttienvoudig Grand Slam-winnaar, voor wie gravel niet de favoriete ondergrond is, won het toernooi in Parijs alleen in 2016.

Rafael Nadal slaakt een oerkreet na een gewonnen punt tegen Diego Schwartzman. Foto: Getty Images

Nadal overtuigt tegen Schwartzman

Eerder op de dag bereikte Nadal de halve finales in Parijs door overtuigend af te rekenen met Schwartzman. De 35-jarige Spanjaard had 2 uur en 48 minuten nodig om zich te ontdoen van de Argentijnse nummer tien van de wereld: 6-3, 4-6, 6-4, 6-0.

Na een overtuigende eerste set moest Nadal voor het eerst sinds 2019 op het Parijse gravel een set incasseren (4-6). Daarna herpakte de als derde geplaatste Spanjaard zich en trok hij de derde (6-4) en vierde set (6-0) naar zich toe. Vooral in de laatste set was hij een klasse apart.

Desondanks kan Nadal niet terugkijken op een geheel vlekkeloos optreden tegen Schwartzman op het Court Philippe-Chatrier. Hij sloeg liefst 29 onnodige fouten, tien minder dan zijn opponent. Hij maakte dat goed door veel meer winners te slaan (35 om 26).

Nadal kan op Roland Garros voor het eerst in zijn loopbaan het recordaantal Grand Slam-titels op zijn naam vestigen. Momenteel deelt hij met twintig titels het record met Roger Federer, die zich zondag terugtrok uit Parijs zodat zijn knie niet overbelast raakt richting Wimbledon.