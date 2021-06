Met Iga Swiatek is woensdag ook de laatste toptienspeelster uitgeschakeld op Roland Garros. De titelverdediger ging in twee sets onderuit tegen Maria Sakkari (6-4 en 6-4), die als nummer achttien de hoogstgeplaatste speelster in de halve finales is.

Eerder op de dag schaarde Barbora Krejcíková (WTA-33) zich al bij de laatste vier, door Coco Gauff (WTA-25) te verslaan. Krejcíková speelt tegen Sakkari om een plek in de finale. In de andere halve finale staan Anastasia Pavlyuchenkova (WTA-32) en Tamara Zidansek (WTA-85) tegenover elkaar.

Het is pas voor de tweede keer in de geschiedenis dat er vier debutanten in de halve finales van een Grand Slam staan. Dat gebeurde alleen eerder op de Australian Open van 1978 bij de vrouwen.

Voor Swiatek kwam er woensdag een einde aan een serie van 22 sets op rij die ze wist te winnen in Parijs. Nadat ze in de eerste set met 6-4 had moeten buigen en vroeg in de tweede set met 2-0 achter was gekomen, vroeg de Poolse een medische time-out aan wegens een beenblessure.

Swiatek kwam terug op de baan en begon iets beter te spelen, maar het was onvoldoende om de achterstand om te buigen: 6-4 en 6-4.

Voor de 25-jarige Sakkari is het bereiken van de halve finales een hoogtepunt in haar carrière. De Griekse kwam bij twintig eerder Grand Slam-deelnames nooit verder dan de vierde ronde.

Coco Gauff (rechts) gaf het volledig uit handen tegen Barbora Krejcíková. Coco Gauff (rechts) gaf het volledig uit handen tegen Barbora Krejcíková. Foto: AFP

Krejcíková stuurt zeventienjarige Gauff naar huis

Eerder op de dag verzekerde Krejcíková zich ten koste van Gauff van een plek in de halve finales. Het werd 7-6 (6) en 6-3 voor de 25-jarige Tsjechische.

De pas zeventien jaar oude Gauff liet in de eerste set vijf setpoints onbenut. In de tiebreak verloor ze na een 6-4-voorsprong vier punten op een rij.

Zichtbaar aangeslagen verloor Gauff, die uit woede een racket kapotsloeg, vervolgens vijf games op rij in de tweede set. De jonge Amerikaanse herstelde zich nog en pakte drie games, maar moest toestaan dat haar acht jaar oudere opponente het op 5-3 afmaakte met een lovegame.

"Ik heb de hele eerste set achtergestaan, maar op de een of andere manier heb ik de set er toch uit gesleept en dat was heel belangrijk", zei Krejcíková in een eerste reactie op de baan. "Mijn doel was om gewoon voor de ballen te blijven gaan."

Drie jaar geleden won Krejcíková het dubbelspel in Parijs. In het enkelspel was ze minder succesvol. Vorig jaar reikte de Tsjechische tot de vierde ronde, maar op andere Grand Slam-toernooien is ze in het enkelspel nog nooit voorbij de tweede ronde gekomen.