Daniil Medvedev kon dinsdag na zijn verloren kwartfinale op Roland Garros tegen Stéfanos Tsitsipás (6-3, 7-6, 7-5) leven met zijn uitschakeling, maar was niet te spreken over de keuze van de organisatie om de wedstrijd in de avond te programmeren.

"Het was zonder twijfel de wedstrijd van de dag, maar Roland Garros geeft Amazon (een streamingdienst, red.) de voorkeur boven mensen", aldus Medvedev op de persconferentie na de wedstrijd.

De organisatie van Roland Garros had de kwartfinale tussen de nummers twee (Medvedev) en vijf (Tsitsipás) van de wereld in de avond ingepland, waardoor er geen toeschouwers aanwezig mochten zijn in het Court Philippe-Chatrier. In Frankrijk geldt namelijk nog steeds een avondklok.

"Ik vergelijk het met de serie Drive to Survive op Netflix, over de Formule 1", aldus Medvedev. "Daar vragen ze Lewis Hamilton waarom ze midden in een pandemie in Australië moeten racen. Zijn antwoord: Cash is king. Dat is hier hetzelfde."

'Onderhandse service was tactische keuze'

De wedstrijd werd afgesloten met een opvallend moment van Medvedev, die op een matchpoint voor Tsitsipás voor een onderhandse opslag koos. Dat mislukte, waardoor de Griek simpel het punt pakte en daarmee de zege over de streep trok.

"Het was een tactische keuze. Het was niet zo dat ik snel klaar wilde zijn of zo", zei de Rus daarover. "Ik dacht hier de hele wedstrijd aan, dat ik dit misschien bij een belangrijk punt kon doen. Ik vond namelijk dat Stéfanos ver naar achter op de baan stond. Ik dacht dat het een goede keuze zou zijn om hem te verrassen, maar dat werkte totaal niet."

Tsitsipás neemt het vrijdag in de halve finales op tegen Alexander Zverev, de nummer zes van de wereld. De Duitser was dinsdag in zijn kwartfinale met 6-4, 6-1 en 6-1 te sterk voor de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.